"Se formaría un agujero negro que tragaría todo a su alrededor"

Rees en un destacado científico que desde el año 1995 ocupa el puesto del Astrónomo Real Británico.

Según su reciente advertencia, un fallido experimento con aceleradores de partículas puede llevar a unas consecuencias fatales.

En su último libro, 'On The Future: Prospects for Humanity' (Sobre el futuro: Perspectivas para la humanidad, en español), el estudioso arrojó luz sobre los riesgos con los que podría encontrarse la humanidad. Entre otras amenazas, destacó que experimentos con partículas subatómicas que colisionan a velocidades cercanas a la de la luz pueden hacer surgir un agujero negro en la Tierra.

Fue un experimento parecido que se llevó a cabo con el famoso Gran Colisionador de Hadrones.

"A lo mejor, se formaría un agujero negro que tragaría todo en su alrededor (…) La segunda posibilidad alarmante reside en que los 'quarks' se recompondrían en objetos comprimidos llamados 'strangelet'", escribió Rees.

Los 'strangelets' son fragmentos hipotéticos de materia extraña que supuestamente pueden lanzar una reacción en cadena y convertir la materia ordinaria en materia extraña. Es decir, la materia podría acabar convirtiendo toda la Tierra en una esfera extremadamente densa de unos cien metros de diámetro.

Rees observa también que el mencionado proceso podría "romper el tejido del espacio", lo que sería una catástrofe no solamente para la Tierra, sino para todo el cosmos.

