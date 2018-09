Robots volantes e impresoras de hormigón: proyectos que cambian ciudades

El jefe del laboratorio relató a Sputnik el desarrollo del movimiento Maker en Rusia.

— El festival Maker Faire Moscow se celebra desde hace ya varios años. ¿Qué proyectos destacados crearon los estudiantes durante este período?

— El hecho de que el festival esté organizado por la Universidad no debe inducir a error. No está limitado por los proyectos desarrollados por los estudiantes. En cualquier ciudad del mundo, Maker Faire es un festival en el que participan proyectos desarrollados por gente de diversas edades, estados sociales, profesiones e intereses. Entre nuestros makers (hacedores) el número de estudiantes es grande, pero no es dominante.

Además: MISIS, una de las universidades rusas "más notables en el escenario académico mundial"

Entre los objetos expuestos en el marco del festival hubo muchos proyectos de los que solo planean ingresar en la Universidad y los que egresaron hace mucho. Les une a nuestros participantes lo que hacen, lo que les interesa, y están listos a compartir sus ideas con el público.

— ¿Qué nuevas obras maestras se han presentado este año?

— El laboratorio de fabricación digital FabLab de la NUST MISIS ha presentado una nueva impresora 3D de gran tamaño. Consideramos que es una obra maestra, pero no se puede decir que sea nueva: presentamos la impresora 3D más grande en Rusia hace tres años, en el marco del primer festival (Moscow Mini Maker Faire). El proyecto presentado este año es su evolución.

En lo que se refiere a las innovaciones, se presentó un proyecto desarrollado en conjunto por la empresa Renca y el FabLab de la NUST MISIS con apoyo del grupo Eurocement Group: la impresión 3D de hormigón geopolimérico. No es la primera impresora que puede usarse en el sector de la construcción, pero sí se han introducido novedades en el proceso de desarrollo y en el material usado. Además, fue la primera presentación en público de tal tecnología en nuestro país.

En el marco del festival se presentaron más de 300 proyectos en varias áreas: neurointerfaces, la fabricación urbana de plantas útiles, robots que pueden andar, nadar y volar.

— Háblenos de la utilidad de este festival. ¿Cambia el ambiente urbano?

— Este festival se celebra tanto para los ciudadanos de Moscú y turistas como para sus participantes (hacedores): a los primeros les da la posibilidad de ver qué puede hacer una persona común y corriente que tiene a su disposición herramientas modernas o tradicionales, tiene fantasía e inteligencia. Los segundos pueden mostrar que son capaces de hacer una persona, ver el interés hacia su proyecto y sentir su necesidad.

© Foto : MISiS NITU press service Los científicos crean materiales que no existen en la naturaleza

Consideramos que este festival sirve de potente estímulo hacia los experimentos, impulsa buscar lo nuevo. Uno de los lemas principales de Maker Faire es "todos somos hacedores". Naturalmente, el ser humano tiene la capacidad y la necesidad de crear, cada uno es hacedor y el objetivo principal del festival es despertar a los hacedores pasivos (visitantes) con la ayuda de hacedores enérgicos (participantes). El festival cambia la conciencia de las personas quienes cambian su entorno.

Te puede interesar: Esta es la mejor ciudad del mundo para vivir

— Este festival es un foro para inventores como Iván Kulibin y Serguéi Koroliov. ¿Hay muchos como ellos en Rusia?

— Todas las personas que crean algo son únicas. Quienes crean algo único son doblemente únicas. Existe solo un Serguéi Koroliov, no hubo tales personas anteriormente ni las habrá en un fututo. Mientras, no fue solo. Mstislav Keldish, Friedrich Zander, Mijaíl Tijonrávov y muchas otras personas prominentes abrieron el camino al espacio ultraterrestre a nuestro país.

Ahora deben aparecer nuevos nombres. En cualquier país hay poca gente cuyo talento, perseverancia y abnegación sea comparable a las de Serguéi Koroliov. Tales personas nacen posiblemente una vez cada generación. Mientras, no solo es importante que nazca una persona con capacidades fantásticas sino también que se encuentre en un ambiente en que estas capacidades podrán manifestarse. Nuestro festival forma parte del ambiente que contribuye a la manifestación y el desarrollo de talentos.

Más aquí: ¿Quieres viajar al espacio? Estos son los consejos de una leyenda de la cosmonáutica

— ¿Cómo podrían dejar los proyectos de hacedores de ser una afición y convertirse en proyectos de negocios reales?

— Es fácil. Las corporaciones no tienen hoy el monopolio para lanzar nuevos productos. Los hacedores de Moscú gozan de herramientas personales y colectivas (FabLab, Centro de Apoyo Tecnológico de la Educación, Centros para la Creación Juvenil) para crear prototipos y modernizar los proyectos integrales. Se puede organizar fácilmente la fabricación de un producto en el formato de outsourcing en Moscú o en Shenzhen.

Se puede recoger el dinero para iniciar la fabricación de un producto a través de mecanismos de financiación colectiva (crowdfunding). Todas las herramientas para desarrollar, fabricar, promover un producto son accesibles para entusiastas. Es importante que el producto merezca la atención y que su creador o un grupo de creadores crean en él, inviertan su tiempo, sus fuerzas y su alma en el proyecto.

También: Una nueva aleación de acero desarrollada en Rusia prolongará la vida útil de oleoductos

— El festival tiene estatus internacional. ¿Cómo podría calificar el nivel del movimiento Maker en Rusia?

— Crece rápidamente. Si comparamos el número y la variedad de proyectos presentados en Maker Faire Moscow y los festivales similares que se celebran en San Mateo, Tokio y Roma entendemos que hay dónde ir. Si valoramos la dinámica del crecimiento del número de los participantes y visitantes del festival en Moscú, entendemos que vamos por un camino justo.