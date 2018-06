Empresario salvadoreño: "En Latinoamérica tenemos una idea muy 'americanizada' de Rusia"

La primera visita de Luis Roberto Canelo Maza, el director general de la empresa DominoSoft, al centro de innovaciones Skolkovo se realizó casi por casualidad: declinó la invitación inicial por tener previsto otro acto en China, pero tras un cambio de planes, con la ayuda de la Embajada de El Salvador en Rusia logró inscribirse en la feria Open Innovations 2016.

"Me quedé muy sorprendido porque realmente no esperaba el nivel de desarrollo, infraestructura, proyectos y programas que tiene Skolkovo. Desconocía obviamente este momento", comentó Luis Canelo a Sputnik durante el Startup Village 2018 celebrado en el parque de innovaciones moscovita el 31 y 1 de junio.

Los representantes de Skolkovo presentaron a DominoSoft el proyecto 'soft landing' —'aterrizaje suave' en español— dedicado a facilitar el traslado y el inicio de operaciones de las empresas extranjeras en Rusia.

Canelo decidió aprovechar la ocasión para iniciar operaciones en el país con su aplicación de CRM en la nube, dotada de elementos de computación cognitiva, es decir, inteligencia artificial, lo que llamó la atención de Skolkovo.

Al hablar sobre la disparidad entre sus expectativas sobre Rusia y la realidad, así como sobre el relativo desconocimiento del proyecto en América Latina, el ejecutivo opinó que el problema "tiene quizás raíces más geopolíticas que de otra índole":

"En Latinoamérica tenemos una idea muy 'americanizada' de Rusia. Y por eso el hecho de venir y ver de primera mano la forma en cómo Rusia se ha desarrollado, obviamente, te cambia la perspectiva", afirmó.

Canelo evocó el ejemplo del popular estereotipo de los rusos como gente cerrada, fría y poco amigable. En su experiencia de cuatro visitas al país en dos años "es todo lo contrario", ya que logró establecer amistades duraderas en el país. Incluso ahora se está planeando trasladarse a Rusia para poder controlar personalmente el quehacer de su empresa en el mercado de la región.

Esas experiencias "cambian un poco la perspectiva, el 'estigma' que tenemos los latinoamericanos sobre Rusia". Para Canelo es muy agradable experimentarlo en primera persona. Su consejo para los empresarios interesados en las oportunidades en Rusia es acudir directamente al país y ver lo que pasa sin filtros previos:

"No es lo mismo que te hablen de Rusia en una Embajada o a través de una misión comercial de Rusia. Si a mi me hubieran hablado de Rusia o del parque tecnológico Skolkovo, yo hubiera dicho: 'Ah, ok'. No es lo mismo verlo, experimentarlo, estar aquí. Es diferente", aseguró.

Así, las empresas que se interesan por las oportunidades en Rusia deberían "armar una visita de exploración" para conocer Skolkovo y sus capacidades, así como averiguar si su proyecto es viable para el país, ya que "la cultura es totalmente diferente, y no solo en el idioma, sino un montón de cosas".

"Que vengan primero. Que no se dejen llevar solo por lo que les digan", concluyó Luis Canelo.