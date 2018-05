Fin de las teorías de conspiración sobre Hitler: los científicos demuestran que el Führer murió en 1945

Al examinar los fragmentos de los dientes de Hitler, que se encontraban en Moscú después de la Segunda Guerra Mundial, los científicos franceses lograron verificar su autenticidad.

"Los dientes son auténticos, no puede haber ninguna duda al respecto. Nuestro estudio demuestra que Hitler murió en 1945. Podemos acabar con todas las teorías de conspiración sobre Hitler. No se escapó a Argentina en un submarino, no se está escondiendo en una base en la Antártida ni en el lado oscuro de la Luna", cita el medio al profesor Philippe Charlier, uno de los autores del estudio publicado en la revista European Journal of Internal Medicine.

El científico añadió que no se sabía si Hitler se suicidó por medio de un disparo o de un envenenamiento con cianuro. La investigación demostró que utilizó ambas cosas.

Los restos azules que se observan en sus dientes podrían indicar una "reacción química entre el cianuro y el metal de la dentadura postiza", explicó el investigador.

El equipo francés también pudo examinar un fragmento del cráneo de Hitler que tiene un agujero en el lado izquierdo causado por una bala. Su morfología se corresponde totalmente con las radiografías del cráneo de Hitler hechas un año antes de su muerte, demostró el estudio.

Asimismo, el examen de los dientes no encontró ningún rastro de polvo, lo que indica que no hubo disparos en la boca, sino más bien en el cuello o en la frente.

Los científicos demostraron también que el Führer era vegetariano, puesto que en los dientes no hay rastros del consumo de la carne.