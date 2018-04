Una especie de humanos extinta 'resucita' en Moscú

Los restos de 15 ejemplares de este 'Homo' fueron hallados en 2013 en una cueva sudafricana y sorprendieron a los especialistas de todo el mundo. Inicialmente se creyó que se trataba del 'Homo habilis', nuestro antepasado directo, pero rápidamente se hizo evidente de que se trataba de una especie hasta entonces desconocida.

Recibió el nombre de 'Homo naledi', que en una de las lenguas locales significa 'hombre de las estrellas'.

Las particularidades de sus esqueletos empujaron a los antropólogos a concluir que no se trata de un eslabón de nuestra cadena evolutiva, sino de una especie de humano de una cadena evolutiva alternativa. No obstante, al igual que el 'Homo floresiensis' y el 'Homo neanderthalensis', el 'Homo naledi' no sobrevivió hasta nuestro días.

Los modelos físicos y virtuales de nuestro antiguo pariente fueron presentados en la exposición 'El día del eslabón perdido: Homo naledi', celebrada en Moscú.

"Cualquier persona se puede interesar por el pasado. Si conocemos el pasado de nuestros antepasados, el pasado de las especies alternativas y las razones por las cuales desaparecieron del planeta, entonces, tal vez, esta información ayude a la humanidad moderna a sobrevivir en un momento de crisis", explica el profesor de la Facultad de Biología de la MGU y uno de los organizadores del evento, Alexéi Drobishevski.

Pero la mayor sorpresa les llegó a los científicos cuando realizaron la datación de sus restos. La datación radiométrica obtuvo un fechado máximo de 335.000 años de antigüedad, lo que significa que vivieron el mismo tiempo que nuestra propia especie, el 'Homo sapiens'.

Esto pone ante los especialistas un serie de cuestiones que aún deben ser respondidas: ¿Cómo hicieron para sobrevivir durante tanto tiempo en paralelo a nuestros no muy amigables antepasados? ¿Por qué se extinguieron? ¿Y cómo es que los restos encontrados terminaron en una cueva con un agujero de 20 centímetros?