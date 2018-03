Pronostican un cataclismo sin precedentes en millones de años

Fue hace 94 millones de años cuando tuvo lugar la última desoxigenación de los océanos. Para estudiar mejor el proceso, los científicos pusieron el foco en los fenómenos naturales del pasado. Los resultados de la investigación están publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los científicos analizaron los isótopos de uranio que hoy se conservan en los acantilados del sur de Inglaterra e Italia. Los resultados del análisis demostraron que, durante el Cretácico, el océano se vio sacudido por dos acontecimientos que llevaron a la pérdida de oxígeno. Por si esto fuera poco, la segunda desoxigenación se realizó en dos etapas.

Más información: ¡Malas noticias! Los científicos presagian el fin inminente de la humanidad

© AP Photo/ Matt Dunham Hawking advierte de un venidero infierno a la Tierra

Curiosamente, durante el periodo entre dichas etapas, la cantidad de oxígeno regresó a las condiciones normales. Además, quedó de manifiesto que la disminución de la cantidad de oxígeno estuvo acompañada de una mayor concentración de sulfuro de hidrógeno.

Los expertos también hallaron pruebas de la relación entre el calentamiento global, el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera y la desoxigenación de los océanos. Esto permite suponer que el clima cambiante de hoy puede llevar a que un fenómeno parecido vuelva a surgir.

Asuntos relacionados: ¿Qué piensan los latinoamericanos sobre el cambio climático?