La Embajada de Rusia en Londres invita a un periodista británico a "ir al espacio en un iPhone"

En el artículo, su autor, Giles Whittell, escribe sobre el primer británico a bordo de la Estación Espacial Internacional, Tim Peake, que afirma que es "un gran admirador de la tecnología soviética". Whittell quiso añadir algo de color a las palabras del astronauta:

"Desde la caída del comunismo no ha cambiado prácticamente nada de lo que los rusos usan para viajar al espacio. Han equipado con las mejores computadoras a su mejor nave, la Soyuz, y aun así es menos potente que un iPhone", se jactó Whittell.

La Embajada de Rusia en Londres no se hizo esperar y no dejó sin respuesta las palabras del periodista.

"Entonces quizás Giles Whittell tendría que viajar al espacio usando su iPhone y no una Soyuz desfasada".

.@thetimes: Perhaps @GWhittell should then try to fly into space using his iPhone, not an "outdated" Soyuz. pic.twitter.com/h6vWVJRVob