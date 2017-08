Sputnik aclara mitos y realidades sobre los ovnis

Los objetos voladores no identificados, más conocidos por su acrónimo ovni, desde siempre han provocado la imaginación de la humanidad. ¿Qué son? ¿Extraterrestres, pruebas militares secretas o simples caprichos de la naturaleza que aún esperan ser explicados?

Sputnik logró conversar con Tarek Ubaidi, un experto austriaco en lo que respecta a este tipo de fenómenos que compartió con nosotros su experiencia de trabajo en el terreno.

Tarek empezó a interesarse por los ovnis desde su juventud, cuando estudiaba los misteriosos círculos que aún hoy aparecen en los campos de todo el mundo, llamados también agroglifos. Desde 2000, transmite su propio programa de radio CROPfm, en el que ha logrado entrevistar a cientos de diferentes testigos, científicos y especialistas en esta materia.

Casos sin explicación

"Negar por completo el fenómeno ovni es inútil. En muchos casos, como a modo de ejemplo, la llamada 'ola de ovnis de Bélgica' de entre 1989 y 1992, tenemos miles de testimonios bien documentados. Incluyendo los de militares, policías, así como de pilotos de aviación civil y militar", aclara el especialista.

El incidente más relevante de aquella 'oleada' sucedió la noche del 30 al 31 de marzo de 1990 cuando una cantidad estimada de 13.500 personas observaron en el cielo tres focos de luz moviéndose de manera inexplicable. Al menos 2.600 de los testigos en tierra presentaron sus testimonios de manera escrita.

Esos objetos voladores fueron, además, captados por los radares militares de la base de Beauvechain, a 32 kilómetros de Bruselas. Dos cazas F-16 de la Fuerza Aérea belga se alzaron entonces para realizar un contacto visual. Poco después, el general Wilfried de Brouwer ofreció declaraciones ante la prensa en las cuales compartió que "el enigma aún no ha sido aclarado" y que, según información de los radares, el objeto volador aceleró de 240 a 1770km/h en cuestión de segundos.

Fiabilidad de los testimonios

No obstante, Tarek, que es licenciado en ingeniería y especialista en telecomunicaciones, advierte que la información de los radares no siempre es creíble. Y es que los radares funcionan emitiendo señales que son captadas al rebotar sobre los objetos, por lo que pueden ser fácilmente burlados por sistemas que emitan en su dirección señales similares. Por eso, los datos de los radares pueden ser tomados en consideración solo y únicamente si vienen acompañados de contacto visual con el objeto, afirma el especialista.

Tarek precisa que incluso los contactos visuales con ovnis, en su inmensa mayoría resultan ser una falsa alarma.

"Solo un 5% de todos los casos de observación de ovnis que se registran anualmente por todo el mundo pueden ser catalogados como objetos voladores no identificados. Estos pocos casos no pueden ser identificados de veras, a pesar de que tenemos suficiente información al respecto como la altitud de vuelo, el nivel de reflejo de luz etc".

El 95% restante de los casos de una manera u otra logran ser identificados. Con el tiempo resulta que los supuestos ovnis son en realidad aviones, satélites, meteoritos o simplemente basura espacial que se quema en las altas esferas de la atmósfera y produce estallidos de luz. Pero aun así, quedan casos sin explicación evidente alguna.

"Es muy emocionante. No es necesario demostrar nada. Existen publicaciones de países como el Reino unido o Francia, que revelan casos documentados de observación de ovnis, que hasta ahora no han sido explicados".

La hipótesis alienígena

Respecto a la procedencia de los ovnis, antes que nada el especialista afirma que la cultura popular siempre asocia los casos de observación de objetos voladores con las pruebas de que somos visitados por algún tipo de vida alienígena. Esto es un enfoque inadecuado, afirma Tarek.

"El propio hecho de observación de los ovnis no es una prueba de cualquiera de las hipótesis sobre su procedencia. Las personas piensan así: 'De seguro se trata de extraterrestres o viajeros en el tiempo'. Son cosas diferentes que no deben ser mezcladas".

Por una parte, explica, tenemos casos documentados de observación de ovnis, por otro, podríamos contar cientos de miles de hipótesis diferentes que intentan explicarlos, entre los cuales las visitas alienígenas son solo una de ellas. Pero hasta ahora, ninguno ha sido probado.

El especialista confiesa que no espera encontrar la respuesta sobre la procedencia de los ovnis durante su vida. Muchos fenómenos interpuestos podrían causar su aparición: desde las pruebas de tecnologías militares, hasta manifestaciones ocasionales de un mundo multidimensional, recientemente encontrado por los físicos teoréticos.

"Para mí, después de años de investigación la respuesta a esa pregunta aún queda abierta", concluye Tarek.