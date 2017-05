Malas noticias: el nivel del mar aumenta más rápido de lo que se creía

El estudio se ha publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, según informa el Centro Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC). Los investigadores analizaron los datos históricos captados por los mareógrafos, los únicos instrumentos capaces de medir el nivel del mar hasta el año 1992, y analizaron únicamente aquellos datos más fiables y que no podían explicarse por un movimiento propio del océano, como cambios en la corteza terrestre.

© Foto: Roscosmos Fotos de glaciares de la Patagonia tomadas desde la EEI confirman el calentamiento global

Tras procesar de nuevo estos datos, los científicos llegaron a la conclusión de que los registros sobre el aumento del nivel del mar en el siglo XX eran incorrectos y que, por lo tanto, en el siglo XXI la tasa de crecimiento de las aguas casi duplicaba a la registrada en el siglo pasado.

"Es importante determinar con precisión la tasa de aumento de nivel del mar en las décadas pasadas para saber cuáles han sido los procesos implicados y cómo responden cada uno de ellos al calentamiento global. Nuestras conclusiones demuestran que las regiones costeras están más expuestas de lo que pensábamos y, por tanto, el riesgo es mayor", afirmó Marta Marcos, investigadora de la Universidad de las Islas Baleares y el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados y una de las participantes en el proyecto.

Según este nuevo estudio, la subida del nivel del mar se aceleró especialmente después de 1993, debido fundamentalmente al calentamiento global y el derretimiento de los glaciares.

Búscanos en Telegram bajo el nombre SputnikMundo y comienza a seguirnos. Ahora nunca te perderás artículos increíbles e interesantes de nuestra página web. ¡Te esperamos!