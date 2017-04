¿Fuga de cerebros? Los países ricos de la UE se aprovechan del talento de sus vecinos pobres

Se esperaba que la libertad de circulación de personas entre los Estados miembros permitiera a los científicos de los países del antiguo bloque soviético fortalecer la cooperación con científicos de los países desarrollados de Europa Occidental.

No obstante, un reciente estudio demuestra que el nivel de cooperación transfronteriza con los científicos de Europa del Este no solo no aumentó, sino que se redujo después de 2004.

Los investigadores calcularon el número de estudios realizados en coautoría internacional en cada uno de los Estados miembros de la UE.

Resultó que el porcentaje de investigaciones en coautoría internacional en el caso de Polonia se redujo de un 33% en 2004 a un 28% en 2011. Sin embargo, en el Reino Unido la proporción de la investigación en coautoría internacional aumentó de un 28% en 2004 a un 43% en 2011.

En lugar de desarrollar la cooperación científica en Polonia y mejorar así el potencial económico del país, la membresía en la UE redujo el porcentaje de estudios científicos internacionales de Polonia.

Lea también: Japón, ¿la nueva 'tierra prometida' para los profesionales con talento?

De acuerdo con el autor, los mejores científicos siempre tienen la oportunidad de establecer una cooperación internacional independientemente del país en que residan. Al 'eliminar' las fronteras, los especialistas se trasladan a mejores centros de investigación.

Cuando el mejor científico polaco se traslada al Reino Unido, establece allí una cooperación con los investigadores de Alemania y Francia. Después del traslado, los trabajos de investigación del científico figuran solo en la base de datos del Reino Unido. Es decir, su conexión científica con Polonia, para efectos académicos, se pierde.

Es una situación complicada para los políticos, especialmente cuando la investigación está financiada en gran parte por el Estado. Por un lado, no quieren obstaculizar el desarrollo de la ciencia, bloqueando el libre flujo de investigadores de un país a otro. Pero por el otro lado, la región que está perdiendo a sus científicos tiene, por regla general, los peores índices económicos a largo plazo.

Una de las opciones es invertir en los centros de investigación de los países que necesitan desarrollar la ciencia. Sin embargo, es una tarea muy complicada, según Peter Tindemans, secretario general de EuroScience, citado por el periodista.

"Es imposible desarrollar centros de investigación de alta calidad por toda Europa. Hay muy pocos especialistas, mientras que los volúmenes de financiación necesarios para poner en práctica esta idea son muy altos", explicó.

Busca en Facebook a SputnikMundo y descubre las noticias más importantes. Dale a "me gusta" y compártelo con tus amigos. Ayúdanos a contar lo que otros callan.