El misterio de la fosa de las Marianas: algo sorprendente se oculta en las profundidades

En un artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences y citado por Phys.org, el equipo describe muestras de serpentina que recogieron de fuentes hidrotermales. El material hallado ofrece presumibles pruebas de vida más lejos de la superficie de lo que se pensaba que sería posible.

La serpentina es un mineral que se forma cuando el olivino en el manto superior terrestre se encuentra con el agua empujada hacia arriba desde una zona de subducción. Tales reacciones producen metano e hidrógeno, capaces de mudar en una fuente de alimento para los microbios. La serpentina es empujada a la superficie del fondo marino por fuentes hidrotermales, exactamente donde los investigadores la encontraron.

La fosa de las Marianas es la parte más profunda de cualquiera de los océanos del mundo. Su punto más bajo se encuentra a 10.994 metros bajo el nivel del mar, al suroeste de Japón. El área ha sido peinada desde el desarrollo de aparatos submarinos no tripulados denominados vehículos de operación remota. La investigación anterior demostró que la zanja se había formado debido a que la placa tectónica Pacífica se deslizó debajo de la placa de Filipinas. De esa manera, se creó allí una zona de subducción.

© Foto: Schmidt Ocean Institute/YouTube Descubren un pez que vive a 8 km de profundidad en la fosa de las Marianas

Tras el examen de las muestras de serpentina, los investigadores encontraron trazas de un material orgánico muy similar al producido por los microbios que viven en lugares más accesibles. Esto sugiere que es posible que las muestras de serpentina sean evidencia de vida a profundidades que hasta hoy parecían inimaginables.

El equipo de científicos reconoce que sus hallazgos no son prueba de vida bajo del fondo marino, pero señalan que sí parece plausible encontrarla.

