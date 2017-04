Científicos identifican la 'zona de la honestidad' en el cerebro humano

© Foto: Pixabay Tu cerebro es 100 veces más potente de lo que imaginabas

Durante el experimento , decenas de voluntarios participaron en un juego de azar durante el cual tenían que tirar dados 10 veces y luego informar a los investigadores de sus resultados. Al mismo tiempo, se les mostraba en una pantalla las combinaciones ganadoras con las que podían embolsarse unos 10 dólares.

De este modo, los jugadores menos honestos podían ganar más dinero —si mentían—, puesto que ni los otros participantes del experimento ni los investigadores podían ver las combinaciones de dados que sacaba cada voluntario.

En caso de que un voluntario jugara limpio, el número de victorias llegaba hasta 5, siguiendo las leyes de la estadística.

Observando las acciones de los participantes en el experimento y sus reacciones cerebrales, los científicos llegaron a la conclusión de que la corteza dorsolateral prefrontal de este órgano contiene un área especial que se activa en el momento en el que una persona decide actuar con honestidad.

Posteriormente, el equipo de neurofisiólogos, liderado por el estadounidense Christian Ruff, realizó una estimulación eléctrica de esta zona en los participantes del experimento, lo cual provocó un sorprendente aumento del número de respuestas honestas —los participantes informaron a los investigadores de haber tenido entre 5 y 6 lanzamientos de dados con premio, en vez de entre 7 y 8—.

Al mismo tiempo, la estimulación no influyó en las respuestas de las personas más deshonestas del grupo. Según los científicos, estos voluntarios "no presentaban un conflicto ético en su mente, por lo que no reaccionaban a la estimulación y solo seguían haciendo aumentar sus ganancias".

De acuerdo con los investigadores, esta tecnología podría contribuir a la rehabilitación de los delincuentes, así como a la reducción del índice de corrupción en el mundo. Por otra parte, los resultados del experimento ponen en duda el concepto de libre albedrío, puesto que demuestran que la tendencia al delito depende en gran medida de factores biológicos.

Búscanos en Telegram bajo el nombre SputnikMundo y comienza a seguirnos. Ahora nunca te perderás artículos increíbles e interesantes de nuestra página web. ¡Te esperamos!