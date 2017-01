Científicos convierten a ratones de laboratorio en verdaderas bestias insaciables

Según el estudio publicado en la revista Cell, un grupo de investigadores de la Universidad de Yale logró localizar en el cerebro de los roedores el circuito que coordina los instintos de la caza predatoria. Para ello, los expertos usaron la optogenética, una nueva técnica de investigación nacida de la unión de la óptica y la genómica y que permite intervenir en neuronas concretas, haciéndolas reaccionar con estimulaciones de rayos de luz.

Cuando el láser está apagado, los ratones se comportan con normalidad, pero al encenderlo adquieren un comportamiento de depredadores insaciables, persiguiendo y mordiendo cualquier cosa que se encuentren en su camino, "incluyendo palillos de madera y tapones de botellas", dice el comunicado.

"Al activar esas neuronas con láser, el ratón saltaba sobre un objeto, lo mantenía presionado con sus patas e intentaba morderlo con fuerza, como si estuviera tratando de capturar y matar a una presa", explica Iván de Araujo, profesor asociado de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Yale.

Sin embargo, no se puede hablar de que los roedores estimulados se hayan convertido en zombis, ya que no atacaban a otros de sus congéneres que estuviesen en la misma jaula. Así que, anota la publicación, no se trata de una agresión generalizada, sino que el sistema estimulado "parece estar relacionado con el interés del animal en conseguir comida".

En la naturaleza, "la caza predatoria se traduce en comportamientos muy complejos que son comunes para la mayoría de los vertebrados con mandíbula, incluidos los humanos", sólo que durante el proceso evolutivo en algunas especies este instinto se ha desarrollado con mayor o menor fuerza. Y ahora, aparentemente, podemos regularla.

