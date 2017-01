Los inesperados efectos de una dieta alta en azúcar en el genoma humano

De acuerdo con los científicos de la Universidad Colegio de Londres (UCL, por sus siglas en inglés) y de la Universidad de Monash (Australia), una dieta de este tipo inhibe la acción del gen FOXO, lo que afecta la esperanza de vida.

El experimento con las moscas Drosophila confirmó la teoría de los científicos. Así, los insectos que llevaron una dieta sana con solo un 5% de azúcar durante 3 semanas, vivieron 90 días en promedio. Por su parte, las moscas alimentadas con más de 40% de azúcar, murieron un 7% antes de lo esperado.

"La alimentación tiene un efecto a largo plazo en la salud, y ahora conocemos mejor el mecanismo que está detrás de esto. Creemos que la reprogramación de los genes causada por la dieta alta en azúcar puede también ocurrir en otros animales. Todavía no sabemos si también ocurre en los humanos, pero hay indicios de que sí podría ocurrir", opina el jefe de la investigación, el profesor Adam Dobson de la UCL, citado por el medio.

Tras realizar este experimento, los científicos analizaron la estructura molecular de las moscas, y descubrieron que, como consecuencia, el gen FOXO —responsable de la longevidad en varias especies, entre ellas, el ser humano— se redujo.

Mientras tanto, la comunidad científica todavía está en desacuerdo con relación a si los edulcorantes artificiales, así como los alimentos libres de azúcar, son beneficiosos para el control de peso.

Según un artículo científico publicado el 3 de enero en la revista PLOS Medicine, no existen pruebas suficientes de que las bebidas endulzadas con edulcorantes puedan ayudar a combatir el aumento de peso.

Sin embargo, el consumo de edulcorantes sigue en aumento. De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, en EEUU, el consumo aumentó un 200% en los niños, y un 54%, en los adultos, entre los años 1999 y 2012.

Muchos expertos afirman que los edulcorantes bajos en calorías ayudan a la pérdida de peso. Según otros, el consumo de las bebidas dietéticas lleva —paradójicamente— a la obesidad.

Así, Allison Sylvetsky, de la Universidad George Washington (EEUU) y una de los autores del artículo, opina que "tiene una gran importancia para la salud pública la investigación del efecto de los edulcorantes bajos en calorías en el control de peso y la prevención de enfermedades crónicas".

Según los expertos británicos, las tecnologías de marketing de la compañía estadounidense Coca Cola promueven las bebidas azucaradas en los niños británicos, por lo que las autoridades del Reino Unido deberían prohibir la famosa publicidad navideña con camiones rojos en el país.