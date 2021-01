Biden usa la goma de borrar para deshacer lo andado por Trump

Es la primera medida que Biden prometió adoptar durante su campaña electoral para reforzar la histórica reforma sanitaria conocida como Obamacare. La estuvo defendiendo durante su etapa como vicepresidente en la Administración Obama. Cumple así su promesa en un momento en el que muchos estadounidenses podrían perder la cobertura de su seguro médico debido a la recesión económica causada por la pandemia.

"Hoy estoy a punto de firmar dos órdenes ejecutivas (…) para revertir el daño que ha hecho Trump. En lo que estamos haciendo no hay nada de extraordinario, aparte de restaurar la Ley de Asistencia Asequible y devolver [el programa] Medicaid a su estado anterior a cuando Trump se convirtió en presidente", señaló Biden.

Con la orden, el Departamento de Salud y Servicios Humanos reabrirá la inscripción para quienes necesitan cobertura médica desde el 15 de febrero hasta el 15 de mayo. Su antecesor se negó a tomar esta medida en 2020, y ello a pesar de la fuerte presión que ejercieron sobre él miembros de ambos partidos y varios funcionarios de la salud.

"Cambió e hizo que beneficiarse de la Ley de Cuidado de Salud Asequible o Medicaid fuese más difícil y más caro para la gente", recordó.

La reforma sanitaria de Obama exige que la mayor parte de los adultos no cubiertos por un plan de salud —ya sea proporcionado por sus empresas o patrocinado por el Gobierno— no se quedase sin cobertura médica. Si bien Donald Trump no pudo suspender esta ley, consiguió introducir cambios en la legislación.