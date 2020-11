La elección de Joe Biden revitaliza los precios de petróleo

A pesar de que aún no se han anunciado los datos oficiales, los mayores canales de televisión estadounidenses y la agencia Associated Press anunciaron que Joe Biden ganó los comicios al superar el listón de los 270 votos electorales, aunque oficialmente el escrutinio aún no ha terminado.

Los actores del mercado del petróleo esperan que Biden aplique una política previsible y estable. Además, se espera que las medidas de apoyo a la economía estadounidense tengan un efecto positivo.

Como resultado, el marcador Brent subió un 2,31%, a 40,31 dólares por barril. La marca WTI aumentó su precio en un 2,5%, hasta los 37,99 dólares por barril.