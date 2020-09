Como la roca de Sísifo, EEUU usa a Europa para enfrentar a Rusia

"La política del presidente Trump para Europa en su conjunto es fortalecer su capacidad mediante la diversificación de su gama de fuentes de energía. Y no depender de Rusia y Gazprom. Eso no es bueno, no es seguro. Crea riesgos y, francamente, le cuesta a la gente más dinero calentar sus casas y usar otras formas de energía", dijo Pompeo en una entrevista con la agencia griega AMNA.

© Sputnik / Sergey Guneyev "Las amenazas de EEUU al Turk Stream y Nord Stream 2 no tendrán ningún resultado" Washington contra el gasoducto Nord Stream 2 que construyen compañías de Francia, Alemania, Austria, Países Bajos y Rusia con el objetivo de elevar la seguridad energética de Europa.

Ante la pregunta de un corresponsal sobre el interés de EEUU por la región norte, Pompeo respondió que "definitivamente no es solo energía. Esto tiene una verdadera importancia geoestratégica".

Agregó que tuvo "muy buenas reuniones" con altos funcionarios griegos y del norte de Macedonia quienes, según el secretario de Estado, la participación de EEUU es única y excepcional.

Rusia es el mayor proveedor de gas natural a la Unión Europea y con el proyecto Nord Stream 2 se exportaría una cantidad de 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año a través de un oleoducto con una ruta que sigue desde la costa rusa, pasando por el mar Báltico, hasta llegar a Alemania.