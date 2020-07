Pillan a Instagram espiando a sus usuarios

Los usuarios de Instagram descubrieron inesperadamente que la aplicación activa la cámara frontal y el micrófono en los teléfonos inteligentes sin que ellos lo supieran, informó el medio The Verge.

La activación "secreta" de la cámara frontal fue notada por los propietarios de los iPhone que instalaron la versión beta de iOS 14. En esta versión, apareció la función que notifica al usuario sobre la cámara en funcionamiento o el micrófono encendido.

Los usuarios descubrieron que el indicador de alerta se encendía incluso cuando solo estaban navegando por el feed de publicaciones.

Los representantes de la red social aseguraron a The Verge que era un fallo de la aplicación y que ya lo están corrigiendo.

"Un error en el iOS 14 Beta indica erróneamente que algunas personas están usando la cámara cuando no lo hacen. No accedemos a su cámara en esos casos, y no se graba ningún contenido", explicaron.