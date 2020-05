Veranear con el COVID: los británicos acuden a los balnearios ignorando la pandemia

Bikinis, multitudes con refrescos, atascos... El sur de Inglaterra muestra estos días un panorama que perfectamente podría ser la escena de un caluroso día de agosto de un año normal, de no ser por las líneas separadoras de las colas de los chiringuitos que invitan a guardar la distancia social entre quienes acuden ansiosos a por un helado.

Lo parece, pero no lo es. No es un año normal, ni mucho menos, en el Reino Unido. El coronavirus está causando estragos en su país, pero algunos británicos no parecen ser conscientes de ello.

Así, varios días de buen tiempo con temperaturas cercanas a los 30 grados han valido para que miles y miles de personas salgan a extender sus toallas en las playas de Devon, Cornualles y otras regiones soleadas del país, provocando el enfado de muchos de los vecinos de la zona.

"Personasempezaron a llegar a las cinco de la mañana, y anoche tuvimos furgonetas junto a nuestra casa hasta las 11 de la noche", se queja Richard Walden, vecino de la localidad de Woolacombe.

El Reino Unido, al igual que sus vecinos europeos, se encuentra en plena fase de flexibilización de las restricciones impuestas para detener el coronavirus. Eso a pesar de tener las peores estadísticas del continente europeo con unos 250.000 casos positivos, superados solo por EEUU, Rusia y Brasil a nivel mundial, y más de 35.000 muertes.