El NYT no reconoce errores, ni siquiera cuando miente

El periódico The Financial Times afirmó que en Rusia la mortalidad por el COVID-19 puede superar los datos oficiales en más de un 70%, mientras que The New York Times alegó que las autoridades rusas ocultaron unas 1.700 muertes de las estadísticas oficiales.

Además, el NYT insiste en que su publicación sobre las estadísticas del nuevo coronavirus en Rusia es correcta.

Según la vicepresidenta de comunicaciones del NYT, Danielle Rhoades, el artículo "está basado en datos gubernamentales disponibles públicamente y entrevistas con expertos de instituciones gubernamentales".

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, destacó que esa información es falsa. Señaló que a través de las embajadas rusas en EEUU y el Reino Unido, el ministerio enviará cartas a ambos periódicos con la exigencia de que desmientan sus publicaciones.

Según la vice primera ministra del país, Tatiana Gólikova, Rusia nunca ocultó el número total de casos letales de COVID-19 en el país.

En la víspera, la representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Rusia, Melita Vujnovic, negó que el país esté rebajando intencionadamente la tasa de mortalidad por el COVID-19.

Rusia ha registrado hasta la fecha más de 252.000 pacientes con coronavirus. De ellos, más de 53.000 se recuperaron y otros 2.305 fallecieron.