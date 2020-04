La realidad supera a la ficción en el mercado del petróleo

Las complicadas circunstancias que atraviesa la economía mundial actualmente han llevado al mercado petrolero a una situación que hace unos meses habría parecido surrealista. Por primera vez, el petróleo ha pasado a valer literalmente menos que nada.

Cuando la pandemia del coronavirus comenzó a sentirse como una amenaza real, los gobiernos del mundo se apresuraron a imponer medidas de cuarentena y aislamiento que redujeron la circulación de personas y bienes a su mínima expresión. Esto, inevitablemente, rebajó la demanda de petróleo.

La, formada por el cartel de potencias petroleras OPEP y otros aliados no miembros como Rusia , trató de alcanzar un acuerdo que obligara a todos sus integrantes a recortar aún más su bombeo. Ante la falta de acuerdo, comenzaron las medidas unilaterales, y con ello, se abrió la perspectiva del caos total, lo que finalmente propició ely aceptado por toda la OPEP+.

Las nuevas restricciones por las que los países exportadores se comprometen a reducir sus extracciones a 9,7 millones de barriles diarios, no obstante, no son suficientes para garantizar la estabilidad del mercado, y eso ha quedado patente tras esta caída histórica. Según el experto ruso Ígor Yushkov, probablemente "no se producirá una mejora sustancial de la situación hasta junio (...), y los precios de 50 o 60 dólares el barril no llegarán hasta 2021, en el mejor de los casos".