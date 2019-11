La historia de amor no correspondido entre Brasil y EEUU

El objetivo de la nueva visita, según asesores del presidente citados por Folha, es fortalecer la relación de proximidad entre ambos líderes y renovar el apoyo de los electores de Bolsonaro, entusiastas del alineamiento con EEUU.

El último encuentro de Bolsonaro y Trump tuvo lugar en septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se convirtió en tema de burlas entre los opositores al presidente brasileño.

De acuerdo con el columnista de O Globo Lauro Jardim , los mandatarios se encontraron brevemente en aquella ocasión en el llamado salón GA-200 de la ONU, donde trasladaron a Bolsonaro después de su discurso mientras Trump aguardaba a su intervención. Según diplomáticos que se encontraban en el lugar, al ver al presidente de EEUU, Bolsonaro le dijo "I love you" —Te amo—. La respuesta de Trump fue un frío y distante "Nice to see you again" —Qué gusto verte de nuevo—.

Para Mauricio Santoro, politólogo y profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), los primeros meses de Presidencia de Bolsonaro se resumen en Brasil buscando construir una relación preferencial con EEUU y recibiendo a cambio una "respuesta bastante indiferente". En una entrevista con Sputnik Brasil, el experto consideró, rememorando el encuentro de los mandatarios en la ONU, que la actual relación bilateral es un "amor no correspondido".