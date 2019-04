EEUU busca un nuevo 'anfitrión' en Europa

En particular, el senador demócrata Bob Menéndez dijo al periódico griego Kathimerini esta posibilidad podría concretarse si empeoran las relaciones con Ankara, aliado de EEUU en la OTAN.

El conflicto se desató después de que el país norteamericano presionó a Turquía por su decisión de comprar los sistemas de defensa rusos S-400 aludiendo a la posibilidad de que estos se utilicen para recopilar datos sobre los aviones de quinta generación F-35.