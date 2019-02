Cómo Guaidó busca 'seducir' a Rusia

El diputado opositor, que se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, sostuvo en una entrevista con la agencia Reuters que los intereses de Rusia y China estarían mejor protegidos si estos países dejaran de respaldar al Gobierno de Nicolás Maduro.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins "Venezuela es parte de un conflicto geopolítico de escala mundial"

"Lo que más les conviene a Rusia y China es la estabilidad y el cambio del Gobierno. Maduro no protege a Venezuela, no protege las inversiones y no es una buena apuesta para estos países", declaró.

Guaidó comunicó que el Gobierno venezolano sería más responsable ante sus acreedores y los titulares de bonos venezolanos, informa Reuters a la vez que destaca que el líder opositor "todavía no controla los cargos estatales que permanecen leales al presidente venezolano Nicolás Maduro".

Por su parte, Maduro calificó a Guaidó de ser una "marioneta" en manos de EEUU. A nivel internacional, Rusia, China, Irán y Turquía, entre otros países, manifestaron su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro.

