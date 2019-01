El Congreso de EEUU engancha a Trump a la OTAN

Fueron 357 votos a favor y 22 en contra.

Tom Malinowski, miembro de la Cámara de Representantes y ex secretario adjunto del Departamento de Estado, ha dicho que la iniciativa prohíbe que los fondos se utilicen para pagar una salida de Estados Unidos o para cubrir gastos como el traslado de tropas estadounidenses de la OTAN.

Poco antes de la cumbre de Bruselas, que tuvo lugar en julio de 2018, el líder de Estados Unidos había cuestionado la razón de ser de la organización y la había calificado como una "enorme carga" de Washington.

Durante el año 2018, el líder estadounidense expresaba entre sus funcionarios su deseo de abandonar la organización, indicó entonces The New York Times. Las fuentes anónimas, cercanas al Gobierno norteamericano, afirmaron que el arco político no creía que Trump estuviera decidido. Sin embargo, reconocieron que el mandatario puede volver a estudiar la posible retirada si los miembros de la OTAN no aumentan sus aportes en el presupuesto de la Alianza.

"Si lo piensas, es una locura que [el Congreso] tenga que estar haciendo esto, pero es que tenemos que hacerlo. Es necesario y urgente. (…) Lo que estamos diciendo aquí es que no vamos a dejar la OTAN sin que el Congreso de EEUU libre su batalla", ha dicho Malinowski.

