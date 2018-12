Trump le roba la Navidad a un niño de 7 años y... a miles de migrantes

El presidente estadounidense no tuvo inconveniente alguno en desmontarle el cuento de hadas a un niño en una de sus noches más especiales. El pequeño de siete años llamó a la Casa Blanca para seguir el rastro de Santa Claus y Trump lo sorprendió insinuando que él ya era demasiado grande para creer en algo tan "marginal".

El jefe de la Casa Blanca no perdió la oportunidad y aprovechó esa misma ceremonia para reafirmarle a los periodistas que no hay noticia alguna respecto al cierre del Gobierno, que se mantendrá hasta que los demócratas en el Congreso no le autoricen el dinero que ha solicitado para financiar la construcción de su anhelado muro fronterizo.

"No hay nada nuevo respecto al cierre [del Gobierno], excepto que necesitamos más seguridad en la frontera", lanzó el mandatario mientras mantenía el teléfono en su oreja.

"No los quiero en el país. La única manera como lo vas a lograr es con una barrera física, o sea un muro, si no lo tienes, entonces no vamos a abrir", dijo ante un grupo de reporteros que se encontraban en la Oficina Oval para cubrir la llamada telefónica en la que les deseó feliz Navidad a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Trump: El cierre del Gobierno de EEUU continuará hasta que se resuelva el tema del muro