"Espejito, espejito": la ONU se ríe del discurso 'egoísta' de Trump

El hecho es que, en vez de abordar los temas más importantes, el mandatario estadounidense destacó en su discurso los avances logrados por su Administración desde que llegó al poder en 2017.

"En menos de dos años, hemos conseguido más que casi ningún otro Gobierno en la historia de nuestro país", afirmó Trump. Mientras el presidente decía estas palabras, el auditorio no aguantaba la risa.

"No me esperaba esa reacción, pero no pasa nada", bromeó, a su vez, el líder norteamericano.

Según explicó a Sputnik el politólogo ruso Viacheslav Smirnov, del Instituto Científico de Sociología Política, "los miembros de la Asamblea General de la ONU se ríen por diversas razones, eso pasa. Pero en este caso particular, resultó un poco raro y cómico el que Trump interviniera con un informe dedicado a sus hazañas".