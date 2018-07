Trump quiere estar bien con Dios y con el diablo

Durante una conversación con los periodistas en la Casa Blanca el mandatario de EEUU, Donald Trump, declaró haber cometido un error en el discurso que pronunció en la conferencia de prensa conjunta con su homólogo ruso, Vladímir Putin, celebrada en Helsinki.

© REUTERS / Leah Millis Trump acepta la conclusión de comunidad de inteligencia sobre supuesta injerencia rusa

Este error dio a entender que Trump no respaldaba la conclusión de la Inteligencia estadounidense de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016. Esta falta de apoyo desató una ola de críticas de Trump en EEUU.

"Me doy cuenta de que hay que hacer una aclaración… en una afirmación clave de mis declaraciones, usé la palabra 'sea' en lugar de 'no sea'; la oración debió haber sido: 'No veo ninguna razón por la cual no sea Rusia'", aseguró el presidente estadounidense al hablar con los periodistas en la Casa Blanca.

Por lo que Trump aceptó la conclusión de la Inteligencia estadounidense de que Rusia había interferido en las elecciones de 2016.