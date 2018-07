La herencia de Boris Johnson para el Gobierno del Reino Unido

Por lo visto, el político y diplomático no estaba de acuerdo con el plan de la primera ministra, Theresa May, de cara a los futuros arreglos aduaneros con la Unión Europea tras el Brexit. Johnson era partidario de un Brexit duro, mientras que May apostaba por un divorcio 'blando'.

Rusofobia y chistes racistas: el polémico legado de Boris Johnson

Johnson siempre ha sido una figura muy polémica ya que no se mordía la lengua pese a su alta posición en el Gobierno. Comparó a la Unión Europea con la Alemania nazi, a la Rusia moderna con la antigua Esparta e incluso ofendió a la propia reina Isabel diciendo que la monarca sentía tanto interés por la Commonwealth porque "esta regularmente la abastece con gorilitas que ondean banderas".

Todavía no se sabe qué carrera le espera a Johnson ni quién lo sustituirá al frente del Ministerio de Exteriores.