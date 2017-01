Una cita poco placentera

A lo largo de su carrera presidencial, Trump ha considerado a la Alianza Transatlántica como una organización anacrónica, ya que "fue realmente diseñada para combatir a la Unión Soviética, que ya no existe" y "no contra el terrorismo". Además, ha declarado que obligará a los países miembros a desembolsar el 2% de su PIB a las arcas de la Alianza, ya que EEUU no seguirá pagando por la defensa de todos.

