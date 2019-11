Reelección indefinida: ¿necesidad o tiranía en América Latina?

El Diccionario de la Real Académica Española define la palabra libertad como "la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos". Por ello, el hecho de castrar la opción ganadora representada por Morales, incluso reconocido por la OEA, no es más que un atentado contra la libertad del pueblo boliviano de elegir su destino.

Sin ánimo de llover sobre mojado, sobre la legalidad o no del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que dio el visto bueno para que el presidente en ejercicio se postulase a un nuevo período, a pesar que haber perdido un referéndum para reformar la Constitución, es menester analizar la figura de la reelección indefinida y si esta pudiera aportar soluciones para los profundos problemas que afronta nuestra región.

La continuidad administrativa es el mayor reto que afrontan los gobiernos populares. Existe un interés sórdido de las oligarquías a que no se perpetúe un gobierno que toque sus intereses para favorecer a las grandes mayorías. La mezquindad de nuestras élites ha llegado hasta el grado de apelar al fascismo, al racismo y a la tiranía en función de mantener su hegemonía, ya no basta con pingües ganancias, sino tener el privilegio al desprecio por los demás, sobre todo por los pobres y desposeídos.

El expresidente de Ecuador Rafael Correa dijo recientemente que, en su gobierno, los poderosos de la economía habían triplicado sus beneficios. Sin embargo, son capaces de renunciar a esas ganancias, siempre y cuando puedan sentirse exclusivos y diferentes hacia el resto de los compatriotas. Es una especie de aporofobia. Pareciera que necesitan mantener a esas masas a su merced en una relación de sadismo y perversión.

Es por ello, que más que ser un problema económico como aparenta ser, en realidad es un problema social que aún no hemos podido zanjar en nuestra región. Los ricos no quieren gobernar para hacerse más ricos, ellos quieren el poder para someter a los pobres, no basta con que ellos tengan mucho, sino que las grandes mayorías tengan menos educación, salud, servicios públicos, o que simplemente no tengan nada.

EEUU iba por ese camino, la crisis económica de 1929 es célebre por lo extremadamente ricos que llegaron a ser los Rockefeller, los Carnegie o los Morgan, en contraposición a lo espantosamente pobres que llegó a estar la mayoría del pueblo de EEUU. En 1932 ganó las elecciones Franklin Delano Roosevelt, quien al plantear el New Deal enrumbó el país a un ciclo de prosperidad jamás visto en la historia, solamente superado por la China de Xi Jinping , ¿el común denominador de ambos procesos? La continuidad administrativa.

Solamente la muerte separó a Franklin Delano Roosevelt del cargo. Su política ayudó a derrotar a la mayor amenaza que ha afrontado la humanidad: el nazismo y el fascismo japonés e italiano. De acuerdo con la tradición, nadie se postulaba más de dos veces, porque así lo había hecho el padre fundador George Washington. Sin embargo, no era inconstitucional, por lo que se le preguntó al pueblo si quería continuar con su líder y dijeron cuatro veces que sí.

Luego de morir en abril de 1945, se realizó una enmienda a la Constitución de EEUU prohibiendo la reelección indefinida del presidente, pero solamente para este cargo. Todos los demás son reelegibles indefinidamente, senadores, representantes, gobernadores, entre otros. Incluso los nueve magistrados de la Corte Suprema de EEUU son nombrados de por vida.

China ha mejorado las condiciones de vida de su población a niveles insospechados incluso hace 20 años atrás, pasaron de ser una nación que padeció problemas de hambrunas y cuasi esclavizada, a tener la sociedad más rica y avanzada del mundo. Esto fue solamente posible manteniendo una misma estructura de gobierno eficiente y honesta al frente del poder, representada por el Partido Comunista, que permitió una estabilidad social y económica.

Bolivia en tiempos de Evo Morales experimentó el mayor crecimiento económico, social, político y militar de toda su historia; sin embargo, los grandes medios catalogan su derrocamiento por hordas racistas y fundamentalistas religiosos como un acto profundo de democracia. América Latina necesita la reelección indefinida para garantizar la unidad de sus Estados naciones, sino simplemente recaeremos en la barbarie.

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK Y LOS TEXTOS ESTÁN AUTOEDITADOS POR LOS PROPIOS BLOGUEROS