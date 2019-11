¿Evo Morales podría volver al Poder?

Obligado o por candidez, el líder boliviano aceptó una auditoría de la OEA, que en fin de cuentas vino hacer las veces de una alzada del Tribunal Supremo Electoral, una injerencia inaudita por parte de un ente cuya legitimidad e imparcialidad está cuestionada en sus cimientos, si Evo pensó en algún momento que los EEUU iban a darle la bendición para que ganara en primera vuelta, su inocencia rayó en el absurdo.

Antes de aceptar una intromisión de esa magnitud y dejar en manos de la jauría comandada por Almagro la veracidad de un asunto soberano e interno, ha debido convocar una segunda vuelta electoral, esto pasó una vez en Venezuela en el año 2004, cuando la oposición golpista no recogió las firmas para el referendo, Chávez en aras de mantener la paz, aceptó ir a un plebiscito que ganó ampliamente.

Chávez y Maduro, han dejado un legado a la historia de la democracia mundial: no tener miedo al veredicto del Pueblo y más en momentos donde la existencia de la patria está en juego, se han convocado 25 comicios en 20 años, y nadie, salvo un disociado, puede poner en tela de juicio el carácter profundamente democrático, participativo y protagónico de la Revolución Bolivariana.

Ahora bien, hoy por hoy las fuerzas fascistas queman como Atila todo lo que se ha construido en décadas de buen gobierno, celebran con champaña la caída del indígena, viéndolo en tv profundamente afligido, me hizo recordar al Chávez de 2002 con un crucifijo en la mano, pidiendo paz y cordura a los opositores, lo cual lo interpretaron como debilidad.

Bolivia en la actualidad está sumido en un vacío de poder, en razón de la renuncia de toda la línea sucesora constitucional, que conlleva convocar elecciones en un plazo de 90 días, lo que implicaría aceptar la renuncia por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional y dejar al menos por un instante la violencia, para que puedan incorporarse los legisladores a sus curules, sobre todo los del MAS.

No seguir este procedimiento constitucional, simplemente ahondaría y reafirmaría el golpe de estado, a lo que el fascismo apoyado desde Washington le importaría poco sumergirse en el medioevo en una suerte de matanza del día de San Bartolomé, cometer un(MAS), tipo Pinochet cuando Allende.

Sin embargo, el mundo ha cambiado mucho y cada vez es más difícil crear este escenario, no es que no quieran, es que no pueden éstos criminales hacerlo, por lo que usar la masacre del MAS y sus aliados, sería abrir la puerta de una guerra civil, porque a todas éstas, el Pueblo humilde aún no ha salido a defenderse.

Este escenario sería ideal para los halcones del Pentágono, no obstante es el menos probable, los humildes han resistido estoicamente y han seguido directriz de su líder, por lo que el escenario de un Evo, de un sustituto o de un outsider es un futuro proceso electoral, es la única solución democrática y constitucional, por cuanto eliminar la opción ganadora electoral, no haría más que echar gasolina al fuego.

Por ende, la renuncia , jugada maestra, no hizo más que desenmascarar a los golpistas y pasarle la pelota al lado de su cancha, tienen pocas opciones, pero la más torpe sería seguir la violencia sobre todo contra los humildes, eso pasó en Venezuela y en 48 horas los barrimos.

Por último, me gusta citar a Henry Kissinger (que para nada es de izquierda) aquella frase "los hombres de estado serán juzgados por la historia en función de su habilidad para asumir los cambios y, sobre todo, por su capacidad por preservar la paz", aún hay Evo para rato y volverá hecho millones como Tupac Katari, por ende por ahora, lo más importante es preservar su vida y a la de los suyos.

