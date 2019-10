Las diferencias entre AMLO, la 4ta Transformación y Morena

Hay una gran confusión sobre los tres elementos que dominan por el momento la política en México: El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), su proyecto la 4ta Transformación ("4ta T") y su partido político Movimiento de Regeneración Nacional ("Morena"). La enorme politización que ha experimentado la población mexicana desde la victoria de AMLO no ha sido acorde a su de grado de estudio y-o análisis de la política misma. Es por eso que entre los distintas platicas, discusiones, fórums y paneles seguimos escuchando comentarios verdaderamente aberrantes inclusive de personas que son bastante activas políticamente hablando. Pero como siempre no hay praxis sin teoría, ni teoría sin praxis.

Hagamos un esfuerzo serio pues en desentrañar las características de estos tres componentes de la política mexicana:

Podemos definir a AMLO como un político y líder social que emana del ala más progresista y nacionalista del PRI. Una suerte de uno de los últimos de su especie. Una especie que empezó a extinguirse aceleradamente a partir de los años 80 como consecuencia del advenimiento de los tecnócratas neoliberales. En repudio a esta ideología AMLO desarrolló un proyecto de nación alterno, regresando a los principios de la república juarista y al espíritu de la revolución de 1910, agregándole influencias anti imperialistas, social demócratas, anti-corrupción y de redistribución de la riqueza. Esto es lo que se ha llamado como la 4ta transformación (después de la independencia, reforma y revolución).

La burguesía mexicana viendo en peligro sus intereses, sobre todo por los elementos anti-corrupción y de nacionalización de bienes de la 4ta, se propuso cerrarle el camino. Como resultado de su labor se dieron dos fraudes electorales contra AMLO que llevaron a la presidencia a dos de los más corruptos y nefastos personajes en la historia nacional: Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa (sic), alias "el borolas" y Enrique Peña Nieto. Este último fraude inclusive con la cooperación del Partido que postuló a AMLO para esa elección, el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Ante todo esto, Morena nació al calor de la necesidad de tener un instrumento electoral con registro federal capaz de poner a AMLO en la boleta de 2018. Esto como directa consecuencia de la debacle del PRD como partido de "izquierda", que ya venía en decadencia desde hace bastante tiempo, pero con la acaparación de los llamados “chuchos” de su dirigencia tuvo lugar un rompimiento final con AMLO y la completa y definitiva transformación del PRD en un partido neoliberal de derechas.

Las circunstancias apresuradas en las que Morena se formó jugaron un papel decisivo en su conformación y su funcionamiento futuros. En las zonas del país con una mayor tradición combativa o donde existían organizaciones de masas afines al programa de Obrador, Morena se conformó más o menos apegada a este programa o por lo menos bajo una mirada mucho más atenta de AMLO. En otros estados sin embargo donde la izquierda se encontraba diezmada y desorganizada, la dirigencia estatal de Morena pasó a ser copada por elementos en franca contradicción con el proyecto de AMLO. ¿Cómo que ocurrió esto y que grado de responsabilidad recae sobre el actual presidente?, es materia para otro artículo.

Por último como todo partido que alcanza un grado tan grande de éxito electoral, Morena también se convirtió en el objetivo para muchos oportunistas, ex priistas, ex panistas, ex perredistas, y toda otra suerte de ex, que como sanguijuelas se pegaron a la piel de este partido para mantener o alcanzar puestos dentro del gobierno. Esto es un hecho común en la política que no debe sorprender, más sin embargo debe ser combatido. Y aquí llegamos al punto débil de morena. El hecho de que el partido surgió en las circunstancias descritas impidió la creación de un programa homogéneo y en consecuencia Morena es un partido multi-clasista con una mezcla de ideologías, muchas veces contradictorias entre sí.

En consecuencia del análisis de estos tres elementos podemos afirmar que:

Primero: AMLO es un social demócrata de izquierda, con un programa nacionalista, anti-corrupción, anti imperialista y de redistribución de la riqueza. Pero de ninguna forma es un socialista ni mucho menos un comunista. Él es el núcleo, sin embargo, alrededor del cual se han reunido los distintos actores, incluidos muchos de los anteriores, que luchan por los ideales de la 4ta transformación, y se ha convertido para esta, en su líder moral. Sin embargo la 4ta cobra cada día mayor vida propia y se alza como proyecto de nación con independencia de AMLO como individuo. AMLO es además sin dudas el arquitecto y jefe tras bambalinas de Morena, pero también aquí cada día este partido se independiza de él lentamente.

La 4ta transformación es un proyecto de izquierda, un corolario de ideas y objetivos de corte nacionalista, independentista y antiimperialista que, haciendo uso de una mayor intervención del Estado en la rectoría de la economía. En líneas generales pudiésemos hablar de una "república popular", que dentro de la "democracia burguesa" y de un "capitalismo paternalista" pretende sentar las bases socio-económicas para un país distinto a largo y mediano plazo. La 4ta transformación comparte en general las ideas de Obrador, pero va más allá en muchos sentidos que rebasan las concepciones o intenciones políticas de AMLO. Un ejemplo sería la discrepancia personal de Andrés Manuel de juzgar a los ex presidentes. Importante es que AMLO siga sin representar un freno para la 4ta, como lo ha dicho, "si el pueblo así lo decide", estaría dispuesto a juzgarlos.

Y tercero: Morena es un instrumento electoral de variada naturaleza, que es el campo de batalla de las aspiraciones personales de muchos individuos. En sus filas encontramos tanto partidarios de AMLO y de la 4ta transformación, como también abiertos enemigos de alguno de los dos, o de ambos. Aún más, algunos lugartenientes de AMLO se hacen fuertes y crean sus "clanes" y con esto menoscaban lento pero seguro la autoridad absoluta del presidente sobre su partido. Sirvan de ejemplo el senador Monreal y el virtual gobernador Bonilla en Baja California.

se debe analizar con profundidad y sobre todo distinguir entre estos tres elementos, que hoy por hoy, detentan el mayor poder político en México. Importante sobre todo es que la 4ta transformación es un proyecto que debe, no solo sobrevivir tanto a AMLO y a Morena, sino que debe profundizarse y evolucionar hasta el punto en que haga imposible para la derecha su retorno al poder y empezar una cacería al estilo del Brasil de Bolsonaro, el Ecuador de Moreno y la Argentina de Macri.

Si Morena o AMLO en algún momento se convierten en un impedimento para este proceso, deberá el pueblo dotarse de un nuevo líder y de un nuevo instrumento político. De preferencia un partido realmente revolucionario que eduque a sus cuadros políticamente y actué eficientemente como punta de lanza de la transformación del país y no como trampolín de mezquinas aspiraciones personales y – o del gansterismo político al estilo de Bonilla, Monreal y muchos otros.

