El problema común de Tartaristán y México, contado a través de la danza

A primera vista, los participantes rusos no se parecen mucho a los rusos, ni en su manera de bailar, ni en la de tocar los instrumentos musicales, ni tampoco en la de cantar.

El colectivo que actuará en Ciudad de México el 6 de agosto procede de la ciudad tártara de Kazán, se llama Alif y así también se llama su espectáculo, Alif, la llamada del origen, que cuenta la dramática historia de la lengua nacional de Tartaristán.

En el espectáculo suenan instrumentos nacionales, las tres cantantes susurran el alfabeto tártaro y después empiezan a llorar la letra del poema sobre el amor de Gabdulá Tuqái, uno de los poetas más destacados de la cultura de Tartaristán. Mientras tanto, el bailarín nada y bucea en la arena que llena la escena, dibujando las letras tártaras.

En 2018, Nurbek Batulá recibió el premio teatral ruso Máscara de Oro, que le acredita como el mejor bailarín de danza contemporánea.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin Nurbek Batulá recibe el premio teatral ruso Máscara de Oro

En exclusiva para Sputnik, Nurbek Batulá explicó por qué su obra es importante no solo para la república de Tartaristán, tan lejana de México, sino para toda la humanidad.

— ¿Cuál es la situación con el idioma nacional en Tartaristán? Si ha surgido una obra teatral tan seria, entonces... ¿sucede algo serio?

Sí, la situación con la lengua nacional en Tartaristán es preocupante. Nuestro idioma. Hay muchas razones, no soy un experto. Pero todo comenzó mucho antes. El pueblo tártaro sufrió grandes daños debido a la guerra civil la revolución y la Segunda Guerra Mundial . Aunque somos la, somos todavía bastante pequeños en comparación con el pueblo ruso. La intelectualidad fue exterminada durante las represiones, y para nosotros resultó ser una gran pérdida. Ahora el tártaro no acumula significados, pierde energía, pierde relevancia. No existe la posibilidad de obtener educación superior en lengua tártara, no es necesario en los negocios y, por lo tanto, desaparecen los incentivos para estudiar este idioma.

— Tienes niños pequeños. ¿Los crías en la cultura tártara? ¿Qué crees que les dará en el futuro?

Tengo dos hijos, uno de cuatro años y el otro de uno. Hablamos en tártaro dentro de la familia, porque estoy seguro —y lo sé por experiencia propia— que no se quedarán sin el ruso, que se puede escuchar en cualquier lugar: en la televisión, en la escuela, en la calle. Así es muy fácil que se queden sin tártaro. El único bastión donde puedes guardar tu lengua materna es la familia, así que trato de hablar con los niños en tártaro, presentarles la cultura tártara, contarles la vida de personas destacadas. Esto les dará un fuerte apoyo: es como un árbol. Si un árbol tiene raíces débiles, no puede crecer más.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Творческое объединение "Алиф" (@aliftatar) 21 Сен 2018 в 5:41 PDT

El idioma nativo son las raíces, los vínculos con los antepasados, una percepción destacada del mundo, una lógica diferente, una gramática diferente. Además, en términos pragmáticos, es muy fácil para los bilingües aprender un tercer idioma y los siguientes. Si hablas tártaro, entonces estás a medio camino hacia otras lenguas turcas.

— Cuéntame sobre el espectáculo. Realizas ciertos movimientos al sonido de diferentes letras. En estos movimientos, también está reflejado algo de la cultura tártara, ¿o es una danza moderna fuera de contexto, comprensible para todos?

Buscamos para cada letra los movimientos adecuados. Si analizamos la danza en detalle, cada letra se dibuja gráficamente: algunas las dibujo en el cuerpo, algunas están dibujadas en el plano de la arena, algunas las interpreto en el aire o en varios planos. Fuera de contexto no podríamos hacerlo, pero tampoco queríamos hacerlo sin contexto. También estudiamos la vida de Gabdulá Tuqái. En algunos movimientos hay referencias a su biografía. En alguna parte hay una referencia al islam: hay movimientos que se asemejan al ritual de la ablución, que cada musulmán realiza antes de cada oración. Por lo tanto, los movimientos llevan códigos culturales que no todos los tártaros pueden leer sin comentarios adicionales.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Творческое объединение "Алиф" (@aliftatar) 19 Дек 2018 в 11:23 PST

Pero al mismo tiempo queríamos hacer un espectáculo que fuera comprensible para los representantes de diferentes culturas. Queremos hablar sobre nuestro problema en el campo del arte internacional. Todo estará claro para las personas interesadas en la danza moderna.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Творческое объединение "Алиф" (@aliftatar) 18 Окт 2018 в 1:48 PDT

— ¿Dónde has mostrado la obra fuera de Kazán? ¿Cómo recibe el público el espectáculo? ¿Vuestro problema es comprensible para personas con una mentalidad diferente?

Además de Kazán, también mostramos nuestra actuación en Moscú, San Petersburgo, París y en un festival teatral en Azerbaiyán. En cada ciudad nos recibieron bien. Por ejemplo, nuestro problema también es muy actual para los azerbaiyanos, el tema del cambio de alfabeto. El tema de la pérdida de la identidad nacional puede no ser tan relevante, creo, pero el cambio de alfabeto también tuvo lugar en Azerbaiyán de la misma manera que cuando cambiaron del árabe al cirílico.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Творческое объединение "Алиф" (@aliftatar) 26 Дек 2018 в 9:49 PST

Recientemente, cuando las autoridades azerbaiyanas buscaban una decisión sobre qué hacer con su alfabeto —volver al árabe o aceptar el latino—, las personas sabias dijeron que si aceptaban el alfabeto latino traicionarían el pasado, pero si volvían a los caracteres árabes, traicionarían el futuro. Me parece que fue correcto cambiar al latín, pero la capa de cultura y literatura milenaria se mantuvo en árabe.

En general, étnicamente, el problema de perder raíces nos toca a todos, incluso a aquellos que no viven bajo la amenaza de la extinción de su cultura. Tanto los europeos como todas las naciones buscan sus raíces. Ahora es un período en que la globalización es tan obvia que comenzamos a olvidarnos de nuestras raíces. Creo que el tema de nuestro espectáculo también estará claro y tocará de cerca a México.

— ¿Qué es más importante para vosotros en este viaje a Ciudad de México: familiarizar a los latinoamericanos con vuestra cultura o simplemente bailar y actuar, aunque sea un tema importante, sin una misión especial?

Vamos al festival principalmente para mostrar parte de nuestra cultura. Me gustaría que más gente aprendiera sobre los tártaros. Cuanta más gente lo sepa, tanto más se retrasará o suspenderá el momento de desaparición de la cultura. Y, por supuesto, me gustaría aprender otra cultura, ver otros bailes, probar la cocina. Todos somos personas con problemas comunes. En el nivel espiritual, todos somos uno, somos humanidad. Me gustaría viajar más, ver cómo otras personas resuelven problemas similares. Así viviremos en una sociedad más sana.

