¿Por qué Macri cambia el sistema electoral en Argentina?

En un segundo plano, detrás de la euforia opositora por el lanzamiento de la fórmula Fernández-Fernández, muchas voces advierten sobre el peligro de maniobras que adulteren la voluntad popular en las próximas elecciones de octubre en Argentina.

La Administración Mauricio Macri, cuyo capital electoral se ha pulverizado con el colapso progresivo de la economía y los escándalos político-judiciales, impulsa por decreto desde principios de año una serie de cambios en los mecanismos electorales que debilitan la transparencia del sistema.

El más grave es la eliminación de los telegramas, el tradicional método para comunicar los resultados desde diferentes puntos del país, que se reemplazan por la transmisión digital de escaneados de las actas. Esta innovación, impulsada con un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) en pleno año electoral, el Gobierno la justificó en la necesidad de "modernizar y agilizar el recuento provisional".

A esto se suma la contratación de un 'software' extranjero que centraliza la recepción de las actas del escrutinio provisional, y que de acuerdo con la información técnica del propio fabricante, permitiría modificar y manipular la información.

Otros tres decretos impulsan más innovaciones que permiten nuevas modalidades en el acto de emitir y/o contabilizar el voto.

Sin embargo, por las leyes argentinas, los cambios en el sistema electoral deben pasar por el Congreso de la Nación y no son potestad del Ejecutivo. ¿Por qué el Gobierno se comporta así en un año electoral tan decisivo?

Embestida contra el sistema electoral

Cambiemos, la coalición en el Gobierno protagoniza desde hace años una embestida contra el sistema electoral. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, considera una "verguenza nacional" que en Argentina se siga votando con una boleta de papel (aunque ésta siga siendo la base de los sistemas electorales más seguros del mundo).

El macrismo impulsó hace años la ley de voto electrónico, que perdió estado parlamentario cuando la oposición mostró que la boleta electrónica era muy fácil de adulterar. Hasta ahora solo dos provincias —Salta y Neuquén— han establecido sistemas electrónicos en el sufragio ciudadano, y han registrado muchas denuncias sobre aspectos inseguros y fraudulentos.

Agotada por el momento la vía parlamentaria para introducir el voto electrónico, el Gobierno de Macri se centra desde principios de año en introducir cambios subrepticios en el actual sistema electoral. En enero, con tres decretos, el Gobierno cambió las condiciones en las que votarán los argentinos residentes en el exterior, el personal de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas, y las personas privadas de su libertad.

Para los presos y los agentes de seguridad se dispuso un sistema de voto anticipado. Para los argentinos residentes en el exterior se creó un régimen de voto por correo postal. Este último es el grupo más numeroso: son más de 360.000 argentinos.

A comienzos de mayo la jueza federal Servini de Cubría declaró inconstitucional el decreto que creó el voto por correo para los argentinos en el exterior. La jueza le dio la razón al demandante Jorge Landau, apoderado del PJ, que razonó: "Si cualquiera que va a votar debe hacer cola, y mostrar el documento a los fiscales y autoridades de mesa, es un disparate que 360.000 ciudadanos sean autorizados a votar por correo, en sobres no fiscalizados y sin controles de identidad".

En cambio, el Gobierno obtuvo una módica victoria a fines de marzo, cuando una acordada de la Cámara Nacional Electoral le abrió la puerta a un cambio fundamental en el conteo provisional de resultados que tiene "una incuestionable trascendencia en la formación de la opinión pública sobre la legitimidad de las elecciones", según afirma el documento firmado por los doctores Santiago Hernán Corcuera y Alberto Ricardo Dalla Via.

La autoridad electoral se distancia del conteo provisional

En esta instancia la Cámara Nacional Electoral autoriza la digitalización la transmisión de resultados, pero se distancia de los mecanismos implementados por el Gobierno, y recuerda que el sistema electoral es totalmente ajeno a los resultados del conteo provisional.

"Si bien la metodología de digitalización y transmisión de resultados se encontraba contemplada" por anteriores resoluciones "corresponde precisar que esa incorporación se preveía en el marco de un conjunto orgánico de previsiones que establecían —por ejemplo— un esquema distinto de distribución de responsabilidades institucionales sobre el escrutinio provisional, substancialmente diferente del que ha elegido el Poder Ejecutivo Nacional para llevar adelante ese proceso", afirma el documento.

La autoridad electoral recuerda que no tiene ninguna injerencia en el conteo provisional: "No resulta ocioso reiterar una vez más —a efectos de que no exista confusión por parte de la ciudadanía y las agrupaciones políticas—, que la ejecución del conteo provisional se encuentra aún a cargo del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda —único responsable de esa tarea y fuera del ámbito de competencia de la justicia nacional electoral, a quien no le ha sido conferida ninguna participación en las operaciones atinentes a su diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados; ni tampoco en la definición de las soluciones técnicas recogidas".

Con este fallo salomónico, el tribunal permite la incorporación de innovaciones tecnológicas que permitirán la digitalización y transmisión de resultados, pero deslinda responsabilidades sobre lo que ocurra. Claramente, la Cámara Nacional Electoral ordena mantener el recuento oficial en papel, pero dice que no va a intervenir en el comicio provisorio.

Esta fue la respuesta oficial al decreto del Gobierno que habilitó la compra del polémico 'software' y la eliminación los telegramas.

Por qué los sistemas de voto electrónico son inseguros

El 'software' que contrató el Gobierno argentino se llama Election 360, de la empresa SmartMatic, denunciada por fraude y manipulación en distintos escenarios internacionales. En su ficha técnica admite que el comprador del 'software' tiene la potestad de "transformar y manipular la información", advierte el especialista Ariel Garbarz, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Las actas digitalizadas serán enviadas a un centro de cómputos que nadie sabe dónde estará ubicado, y desde allí, al Correo Argentino, la instancia oficial controlada por las autoridades electorales.

¿Qué puede suceder en este circuito?

La firma SmartMatic cuenta con denuncias públicas por manipulación de los datos. Registra escándalos internacionales en Estados Unidos y Uganda. En 2012 fue cuestionada en Bélgica cuando ofreció el sistema de voto electrónico en la región de Flandes por un contrato de 40 millones de euros. Recibió una multa de seis millones ya que el sistema presentaba fallas técnicas. En las elecciones de 2017 para la Asamblea General Constituyente de Venezuela se tuvo que retirar por anomalías. Fue contratada por el Tribunal Supremo Electoral de Brasil (TSE) para realizar la transmisión satelital de los datos, pero finalmente cuestionada por acusaciones de fraude similar a las de Venezuela.

SmartMatic no es necesariamente culpable o sospechosa. El principal problema es que la introducción de instancias digitales en los actos electorales expone a cualquier sistema a brechas de seguridad y posibles ataques, piratería o manipulación maliciosas. Por ese motivo, en las democracias más consolidadas se mantienen los procesos en papel.

Como muestra es interesante el caso de Estonia, el único país que ejecuta la votación por internet a gran escala, el sistema de sufragio electrónico más grande dirigido por cualquier país de la Unión Europea.

Smartmatic está presente en Estonia. Junto a Cybernetica, el laboratorio de TI de Estonia que construyó el sistema de votación por internet, cofundó el Centro de Excelencia para la votación por internet, con la intención de llevarlo a una escala global. Pero pese a ser uno de los sistemas más avanzados del mundo, los expertos que lo han supervisado advierten que es inseguro y vulnerable.

Alex Halderman, profesor asociado de la Universidad de Michigan, describió el sistema estonio como "bastante primitivo para los estándares modernos”. Un análisis de seguridad del sistema realizado por la Universidad de Michigan y Open Rights Group encontró que "el sistema de votación tiene serias limitaciones arquitectónicas y brechas de procedimientos que potencialmente ponen en peligro la integridad de las elecciones". El análisis concluyó:

"Sobre la base de nuestras pruebas, llegamos a la conclusión de que un atacante a nivel estatal, un delincuente sofisticado o una información privilegiada deshonesta podrían derrotar los controles tecnológicos y de procedimientos para manipular los resultados de las elecciones".

¿Qué puede pasar en el conteo provisional argentino?

Con la eliminación de los telegramas y la trasmisión digitalizada de resultados, se crea una gran incertidumbre respecto de la validez del escrutinio provisorio. Como en Estonia y en cualquier parte del mundo, "un atacante a nivel estatal, un delincuente sofisticado o una información privilegiada deshonesta" podrían manipular los resultados. ¿Qué pasará si se anuncia un ganador en el escrutinio electrónico provisorio que luego no obtiene la mayoría de los votos en el conteo oficial?

Para los argentinos está fresco el recuerdo de las elecciones de 2017, cuando las corporaciones mediáticas asociadas con el Gobierno escenificaron una 'victoria' en las pantallas televisivas a través de un recuento provisional que le daba una gran ventaja al candidato del oficialismo. Sin embargo, la victoria en el recuento definitivo se la llevó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner… ¡Aunque muchos argentinos no se enteraron!

¿Qué puede pasar si se ensaya una maniobra similar en las elecciones presidenciales?

Para el escritor y activista Mempo Giardinelli, eso es lo que sucederá: "El 27 de octubre el fraude será tecnológico y no necesariamente se hará en el centro de cómputos del Correo Central, sino adulterando los patrones de imágenes de las actas de escrutinio de cada urna escaneada… Los datos fraguados se transmitirán no por telegrama como siempre se hizo, sino a un servidor capacitado para cambiar cifras y desde ahí retransmitirlas al Correo".

Giardinelli anticipa que "se va a detectar el fraude y será denunciado, pero cuando la Justicia actúe, mucho después del carnaval televisivo de las 9 de la noche, ya será tarde. Ninguna elección se anula tiempo después, por más denuncias y reclamos que se hagan".

El fraude electoral, una tradición argentina

La historiadora Araceli Bellotta escribió un artículo titulado 'La sombra del fraude electoral cubre las próximas elecciones'. Allí recuerda que cuando eran oposición, integrantes del bloque parlamentario de Cambiemos presentaron un documento con "exigencias para evitar irregularidades". Entre ellas, se pedía el mantenimiento de los telegramas. Bellota se pregunta: "¿Qué es lo que cambió en apenas cuatro años para que hoy propongan eliminar los telegramas que entonces tanto cuidaban?", y a la vez responde: "Es simple. Ahora son Gobierno y tienen el control del acto electoral. Por otra parte, las encuestas no los favorecen…"

Bellota concluye sosteniendo que "si el oficialismo pierde estaría dispuesto a hacer fraude, vieja práctica electoral en la República Argentina".

Para el historiador Carlos Ciappina, el actual Gobierno de Cambiemos es heredero de las tradiciones proscriptivas, fraudulentas y golpistas de la historia política argentina. Por eso la cuestión debe ponerse en perspectiva: "Entre agosto y octubre de 2019 se producirá en nuestro país un hecho inédito en toda su historia: la élite oligárquica argentina deberá garantizar por primera vez en su historia elecciones nacionales universales, limpias y transparentes".

Ciappina observa que "por primera vez en toda nuestra historia como Nación gobierna el capital sin mediación política. Los CEO y dueños de empresas y latifundios están a cargo del Estado nacional".

Y se pregunta: "¿Podemos esperar elecciones transparentes sin fraude? ¿Podemos creer que no habrá proscripciones ni exclusiones? ¿Esperamos que dueños de conglomerados (…) que han hecho fortunas incalculables en estos tres años y medio por tener en sus manos el Estado lo entreguen porque perdieron las elecciones?".

Gira por Europa buscando veedores

Argentina lleva 36 años de vida democrática sin sobresaltos en materia de respeto a la ley electoral. Tal vez por eso, la mayoría de la dirigencia opositora se muestra ajena al debate en torno a las garantías de las elecciones generales de este año.

Una excepción fue la gira que el excanciller Jorge Taiana y un grupo de legisladores de Unidad Ciudadana llevaron adelante por Europa en procura de veedores que controlen los comicios y contra cualquier probabilidad de fraude.

¿Hay sospechas de una maniobra fraudulenta en proceso? Taiana y los legisladores señalaron el "fuerte debilitamiento de la democracia argentina" y advirtieron que "desde el oficialismo hay una voluntad de perpetuarse y de hacer modificaciones en pleno año electoral de todo el sistema electivo, que difícilmente se condice con la existencia de elecciones libres".

