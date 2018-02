Llega la hora de la verdad: Rusia hace lo que no puedes ni imaginar

La histeria de algunos medios e individuos de los países occidentales acerca de la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones de otros países no parece tener límites. Este año en una serie de países de Latinoamérica se celebran elecciones y, por supuesto, no estarán exentas de la mano del Kremlin.

Vamos a tratar de entender a qué se deben esas acusaciones no verificadas.

Es un secreto a voces que los vientos soplan desde EEUU.Así en enero del año pasado el exsecretario adjunto de Defensa de EEUU, Frank Mora, en una entrevista a la cadena de radio colombiana BLU Radio, afirmó tener pruebas preocupantes de la presunta interferencia de Rusia en las elecciones de México y en otros países como Colombia y Brasil. "Hemos visto recientemente, a través de varias fuentes, incluyendo Bloomberg , que están montando lo mismo en Colombia y Brasil", precisó.

Confundir la realidad con la ficción

Lo que dice Frank Mora no puede no indignar porque es una mentira vil que se basa en suposiciones y no tiene nada que ver con la realidad: ningún medio oficial dispone de pruebas. "Como nada es más hermoso que conocer la verdad, nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por verdad", son palabras del filósofo, escritor y orador romano Marco Tulio Cicerón que mejor no podían reflejar la situación.

Hace unos días la embajadora de México en Moscú, Norma Pensado reiteró que no hay ninguna evidencia de que exista injerencia de Rusia en las elecciones mexicanas.

Parece que en EEUU se ocupan de la hipnosis y la autosugestión, cuya falsedad se conoce de sobra, pero no les importa. Nadie quiere ver lo que realmente hace Rusia y qué motivos persigue EEUU con la persistente sugestión hipnótica.

Aunque todo está claro. Si no hay pruebas, hay que hacer todo lo posible para mantener la histeria a la luz de que en ocho países de América Latina se van celebrar elecciones en 2018. En este contexto la visita del secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson no parece accidental ni totalmente al azar. Fue él quien aconsejó al Gobierno de México prestar atención al presunto papel de Rusia en los comicios generales mexicanos que se celebrarán en julio.

Petróleo eterno

"América del Sur fue bendecida con abundantes recursos energéticos: Colombia, Perú, Brasil, Guyana y Argentina, todos cuentan con significativas cantidades de gas y petróleo sin explotar", dijo Tillerson para agregar que "EEUU está ansioso por ayudar a nuestros socios a desarrollar sus recursos de manera segura y responsable a medida que la demanda sigue creciendo".

Y esa ayuda no es ni más ni menos que tratar de denigrar a Rusia en sus intentos de desarrollar una cooperación geoestratégica y económica con América Latina basada en los principios de la equidad y de la buena fe utilizando los recursos que tienen.

"Estados Unidos está tratando de poner sus manos en el petróleo latinoamericano. Quieren comerciarlo", compartió con RT el decano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Academia Rusa de Economía y Administración Pública Nacional Alexandr Chichin.

Antes de la llegada al poder en Venezuela de Hugo Chávez, fueron los estadounidenses, en primer lugar el exempleador de Tillerson — ExxonMobil —, quien explotó la mayoría de las reservas de petróleo del país. Además, según los expertos, Estados Unidos busca suministrar su gas licuado a los países de América Latina y el Caribe. Eso sugiere que EEUU tiene una estrategia bien planificada para América Latina.

"Su estrategia está clara: lo quieren controlar todo, quieren apoderarse de todas las palancas económicas. Los estadounidenses ahora se ocupan seriamente de América Latina. Siempre calificaron a la región de su "patio trasero", pero ahora decidieron poner orden en este "patio" de acuerdo con sus reglas", resume Chichin.

Paz, amistad y fútbol

Evidentemente, en EEUU no entienden que la cooperación entre países puede estar basada en relaciones amistosas y cordiales sin recurrir al principio de supervivencia del más apto. Un claro ejemplo de tal cooperación es el apoyo de Rusia en la búsqueda del submarino San Juan, extraviado desde el 17 de noviembre de 2017, gesto que el presidente argentino, Mauricio Macri, agradeció a su homólogo, Vladímir Putin durante su visita a Moscú

Por no decir de una asociación estratégica integral en el ámbito político, comercial, económico y humanitario entre los países de América Latina y Rusia. Y no se puede olvidar el deporte. Millones de hinchas de fútbol latinoamericanos viajarán a Rusia para el Mundial 2018.

Entonces, la repuesta principal a la pregunta ¿qué hace Rusia que ni se le ocurre a algunos representantes en EEUU? es muy sencillo. Rusia no interfiere ni en las elecciones ni en los asuntos internos de otros países sino que promueve los principios de la franca y abierta colaboración en el mundo multipolar donde cada uno tiene derecho a expresarse y decidir el futuro de su país.

