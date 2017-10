La separación de Gerard Piqué: más del conflicto en Cataluña

El jugador del Fútbol Club Barcelona se ha mantenido muy activo en ruedas de prensas y redes sociales, respecto al tema del referéndum catalán. Piqué fue, además, uno de los futbolistas que se negó a jugar el partido Barça-Las Palmas que finalmente se disputó en el Camp Nou a puerta cerrada el mismo día de las votaciones: 1-O. Lo más recordado luego del encuentro fueron sus lágrimas de dolor por la actuación de la policía nacional contra los votantes.

"No ha habido ningún acto de agresión, y ha tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para actuar de la forma en que ha actuado."

"Yo creo que el conflicto de España y Cataluña es como el hijo que tiene 18 años y se quiere ir de casa. Cataluña ahora mismo siente que es tratada de una manera que no se acerca a la realidad. España tienes dos opciones: o sentarse, como haría un padre, y dialogar, o quizás ese hijo se te va. Yo creo que no pierde nada con sentarse y hablar."

Las pitadas y gritos a Piqué, además de las pancartas de los aficionados, pedían la expulsión del jugador, y el negarle el derecho de competir nuevamente con la camiseta de España. Todo porque el central catalán votó en el referéndum de Cataluña.

Lea más: Miles de personas salen a calle en España para pedir "diálogo"

Piqué es, como él mismo dice: catalán. Y habla catalán, y canta el himno catalán, y porta la senyera (bandera catalana), porque Cataluña, claro, tiene un idioma, un himno y una bandera propios, y tiene catalanes que se identifican con esos símbolos. No podría ser diferente. Piqué no podría ser diferente.

Los gritos arreciaron:

¡Viva España!

¡Viva!

¡Fuera Piqué!

¡Fuera!

El central catalán declaró, sobre una posible separación de la selección española (amén de que Cataluña se independice o no de España):

Más aquí: ¿Venganza? Piqué amenaza con abandonar la selección de España

"Creo que puedo seguir yendo a la Selección [española] porque en verdad creo que hay mucha gente en España que está en total desaprobación con estos actos tan sucios de hoy en Cataluña, y de verdad creen en la democracia. Si no, no iría. También puedo decir que si el Míster, o cualquier persona de la Federación [Real Federación Española de Fútbol (RFEF)] cree que soy un problema o molesto, no tengo ningún problema con dar un paso al lado y dejar la Selección antes del 2018."