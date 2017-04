¡Que se levante el telón! Detrás de la escena de los Testigos de Jehová

El Tribunal Supremo de Rusia ya escuchó los testimonios de cuatro ex miembros de la organización religiosa quienes afirmaron haber experimentado un "control total".

Testigos alzan la voz

Una de las comparecientes de San Petersburgo, Natalya Koretskaya, informó al tribunal que desde 1995 hasta 2009 había pertenecido a los Testigos de Jehová. Ella relató que todos los miembros de la organización "viven bajo el control total del centro administrativo". "Los líderes controlan formalmente la observancia de las normas canónicas, pero en realidad se trata de un control total de la vida personal de una persona: de su vida íntima, de su formación, de su trabajo", explicó, citada por medios locales.

El segundo declarante, Pavel Zverev, informó al tribunal que se había convertido en miembro de los Testigos de Jehová cuando tenía 16 años y no tuvo acceso a la educación superior bajo la presión de los líderes de la organización. "Se cree que la educación superior no corresponde a los intereses de la organización y es inútil. Como resultado, me quedé sin educación y sufro mucho por eso", dijo el hombre, que trabajó voluntariamente como cocinero en el centro administrativo.

Otros dos testigos también afirmaron haber sufrido un control excesivo de la vida personal en la organización y si la abandonaban les prohibían mantener relación alguna con los otros miembros. Además, se quejaron de depresión y addición al alcohol.

A su vez, los representantes de Testigos de Jehová han acusado a los comparecientes de prepararse para los testimonios judiciales de antemano. "Vemos que hacen declaraciones basándose en los materiales escritos, repitiendo los argumentos de la así lamada literatura sectaria", dijo el abogado.

No se puede esconder la verdad

Entretanto, no todas las funciones de los Testigos de Jehová son tan inocentes como afirman sus líderes. Así, por ejemplo, el diario ruso KP logró obtener un curioso documento que contenía instrucciones de los dirigentes de la organización para proporcionar una presión externa sobre el proceso legal y minimizar las pérdidas potenciales. La principal herramienta es una campaña de cartas, organizada por la sede estadounidense.

Lo más extraño es que aquellas instrucciones llamaban a escribir cartas al presidente de Rusia, al primer ministro, al fiscal general, al ministro de Justicia y al jefe del Tribunal Supremo. Según algunos datos, se trata de decenas de miles de cartas. Mensajes similares se dirigen masivamente hacia las instituciones rusas en el exterior. En América Latina, Kosovo y Mozambique ya han recibido bolsas de correspondencia, informa KP.

"Envíen una carta personal directa a uno o más funcionarios de los que figuran al final de este documento. Junto con la carta, no hay que enviar ninguna literatura. No mencione el nombre de Testigos de Jehová de Rusia", reza el mensaje citado por KP.

Los expertos destacan que tales métodos de acción son una prueba de actividades ilegales.

"El documento es ciertamente auténtico: es la manera de comunicación de los líderes de los Testigos de Jehová con sus adeptos. Pero, resulta que no todos ellos están imbuidos de la idea de conspiración, y los hechos interesantes de esta índole salieron a la luz. Y así son las sectas totalitarias: conspiración, control estricto de cultistas, recomendaciones voluntario-obligatorias para hacer algo y, por supuesto, la presión sobre el Tribunal en una escala global. No se olviden de las recomendaciones financieras (…). Las recomendaciones para el fraude con buenas intenciones sin duda tienen que provocar interés de las autoridades competentes", explicó un especialista en religiones e historiador ruso Román Silantiev.

Los ex miembros destacan que los Testigos de Jehová estimulan fuertemente que todos hagan donaciones, entre ellas de bienes raíces, que se destinan para las actividades de la organización.

Varios blogs y fórums rusos están llenos de quejas, por verificar, de que la organización encuentra a las personas vulnerables y recurre a varios métodos para privarles de sus propiedades.

Se espera que en la próxima reunión, que se realizará el 19 de abril, el tribunal procederá al estudio de los materiales escritos del caso y se celebrarán audiencias orales.

Los Testigos de Jehová son una organización religiosa fundada en 1931 y con sede central en Nueva York. Comparte numerosos preceptos de corrientes no tradicionales del cristianismo y basa sus creencias en un entendimiento propio de la Biblia. En Rusia, el movimiento cuenta con unos 175.000 seguidores, asentados en 2.547 comunidades.

El movimiento basa sus creencias en un entendimiento propio de la Biblia. La organización ya había tenido problemas con la ley en Rusia: desde el incumplimiento de resoluciones judiciales hasta penas por posesión de material extremista.

