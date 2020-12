El banco central de China castigará a quienes se nieguen a aceptar pagos en efectivo

El Banco Popular de China ha llamado a una mayor aceptación del dinero efectivo en las actividades económicas y se ha comprometido a castigar a aquellas entidades, empresas y personas que se nieguen a aceptar los pagos en efectivo. La entidad bancaria afirma que los chinos no pueden rechazar este tipo de pagos.

Los pagos en línea a través de códigos de barras y aplicaciones de pago, como Alipay de Ant Group y Tenpay de Tencent Holdings, se hacen más populares en China en los últimos años debido a las políticas gubernamentales orientadas a promover la innovación.

Además, algunos comerciantes e instituciones se han vuelto reacios a aceptar efectivo debido a razones como el control de costos o la experiencia del usuario, en el contexto de la tendencia desencadenada por la pandemia del coronavirus, informa el Banco Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés), según Reuters.

A este respecto, el Banco Central llevará a cabo una investigación y castigará a las empresas o individuos que se nieguen a aceptar el efectivo o adopten medidas discriminatorias contra los pagos en efectivo, según se informa.

"El renminbi (yuan) en efectivo es el medio de pago más básico. Las entidades o ciudadanos no pueden negarse a aceptarlo", afirmó el PBOC.

La moneda nacional china gana cada vez más terreno en el mundo. Actualmente el yuan es una de las monedas más utilizadas en el comercio.

En un comunicado especial, la entidad bancaria señaló que los pagos por algunos servicios públicos básicos, como el tratamiento médico, el agua, la electricidad y las tarifas de gas, han migrado poco a poco a la plataforma en línea.

La transición no ha sido favorable para los ancianos, ya que es más difícil para algunos de ellos acostumbrarse a las nuevas tecnologías digitales en comparación con los jóvenes, según el documento.

“La innovación de los métodos de consumo y pago debe ser propicia para...proteger los medios de subsistencia de las personas y mejorar la sensación de felicidad del público", avisa el PBOC.

El PBOC instó a todas las entidades y personas a no discriminar ni adoptar ninguna medida para excluir el pago en efectivo y crear "lagunas de digitalización". Las entidades de pago no bancarias no deben promover el concepto de medios de pago sin efectivo o discriminatorios para el metálico, afirmó.

A mediados de noviembre, el tipo de cambio del yuan alcanzó su nivel más bajo en más de dos años. La moneda china se llegó a cotizar a 6,5427 yuanes por dólar, frente a los 7,1697 en mayo del 2020. Esto supone una consolidación de más del 8% frente a la moneda estadounidense.

Este fortalecimiento se debió a los buenos resultados económicos de China. La demanda de sus productos en otros países crece constantemente y una moneda fuerte ya no es un impedimento para los exportadores nacionales. Previamente, las autoridades chinas habían tratado de mantener el yuan a un nivel estable e impedir su drástico fortalecimiento, ya que esto siempre encarecía los bienes exportados a otros países.