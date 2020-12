China protesta por las nuevas sanciones de EEUU

El 8 de diciembre el Departamento del Tesoro de EEUU incluyó en la lista de sanciones cuatro barcos de carga y seis empresas de China por la presunta participación en el transporte de carbón norcoreano.

"Estamos en contra de que cualquier país partiendo de sus leyes internas recurra a las sanciones unilaterales y a la jurisdicción extraterritorial respecto a las entidades y personas físicas chinas", dijo el portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian.

Según el diplomático, China continuará tomando las medidas necesarias para defender los intereses y los derechos legítimos de las compañías y personas físicas chinas.

Las seis entidades incluidas son Weihai Huijiang Trade Ltd, Always Smooth Ltd, Good Siblings Ltd, Korea Daizin Trading Corporation, Silver Bridge Shipping Co-HKG y Thinh Cuong Co Ltd.

Los cuatro buques sancionados fueron Calm Bridge, Asia Bridge, Lucky Star y Star 18.

Las sanciones de Estados Unidos contra el carbón de Corea del Norte se remontan a 2017, cuando el país comenzó a apuntar a personas y entidades responsables de financiar y apoyar los programas de armas nucleares y misiles balísticos de Pyongyang.