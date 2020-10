En una mano miel y en la otra hiel: EEUU ofrece a Asia hacer frente a China a cambio de nada

El viaje del diplomático estadounidense finalizó sin realizar la firma de acuerdos de cooperación económica e inversión, pero a cambio los países recipientes vieron una propuesta que no esperaban y tuvieron que responder.

Por el contrario, la cooperación comercial e inversora entre Indonesia con China ha crecido notablemente. Además, Indonesia tiene previsto firmar pronto el Pacto Amplio de Asociación Económica Regional a finales de año, en el que China desempeña un papel fundamental.

Los caballos de Troya con los que soñaba EEUU le dan un portazo

Indonesia resulta ser clave para EEUU por su ubicación, por eso Pompeo prometió encontrar nuevas formas de cooperación para proteger "sus aguas [de Indonesia]" incluyendo las que están alrededor de las islas Natuna a pesar de que este país no es parte de disputas territoriales con el gigante asiático en el Mar de China Meridional.

La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, exhortó que su país quiere "un mar de China Meridional estable y pacífico en el que se respete el derecho internacional". A su vez, el presidente Joko Widodo pidió a Pompeo que comprendiera a los países del sudeste asiático y su deseo de crear la paz, mantener la estabilidad y la cooperación en la región.

Pompeo no cambió su táctica y también arremetió contra China en Sri Lanka y las Maldivas. En Colombo, capital de Sri Lanka, llamó a China "depredador" y la acusó de hacer malos tratos con este país. No obstante, el ministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka, Dinesh Gunawardena, se abstuvo de hacer referencia a China. Mientras su presidente, Gotabaya Rajapaksa, dijo a Pompeo que no estaba dispuesto a poner en peligro la independencia de la isla y negó que el país pudiera caer en la trampa de la deuda china.

EEUU busca una alianza inalcanzable en Asia

Pompeo buscaba unir a los países del sur y del sudeste asiático contra China, especialmente aquellos con disputas de soberanía en el mar de China Meridional. Según explica a Sputnik el director de estudios indonesios del instituto de la ASEAN ante la Universidad de Guangxi, Yang Xiaoqiang, este objetivo es sin duda difícil de alcanzar, porque la mayoría de los países hoy en día no quieren elegir ninguno de los dos lados porque lo que quieren es una política de equilibrio entre las principales potencias. Según el analista, esto beneficia sus intereses de seguridad y, de hecho, la mayoría de estos países tienen estrechos vínculos económicos con China.

"EEUU está tratando de construir una nueva configuración en el Este, Sudeste y Sur de Asia. Están formando una estrategia indopacífica, cuyos puntos clave serán Japón, Australia, India y EEUU. Será un bloque antichino y militar. Una parte militar prevalecerá allí, las maniobras militares, el acercamiento militar mutuo y la estandarización de los armamentos ya están teniendo lugar", explicó.

Según el experto, Indonesia, Vietnam, Singapur, Tailandia y Vietnam son los países clave para crear una imagen de China como un país que amenaza su seguridad y libertad, para que EEUU tome el papel de país protector. Agregó que esta estrategia ha estado en vigor durante varios años y tiene una base financiera seria.