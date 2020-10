Reaparece el médico chino cuya piel se oscureció debido a un tratamiento contra el COVID-19 | Fotos

Yi Fan se presentó el 26 de octubre en el hospital Taikang Tongji, en Wuhan, después de haber pasado más de cinco meses en casa.

En un vídeo publicado por el medio Hubei Today, el médico puede verse con su tono de piel normal, de buen humor y sin mascarilla facial. Además, le da las "gracias" a Wang Chen y le regala un ramo de flores. Chen es un académico chino que se especializa en tratar enfermedades respiratorias en cuidados intensivos. Fue él quien le salvó la vida a Yi Fan después de que este se contagiase con coronavirus.

"El académico Wang es mi salvador. Tengo que darle las gracias", declaró el cardiólogo durante una conversación con los periodistas.

Su tono anormal de piel fue causado por el antibiótico Polimixina B, que le fue administrado como último recurso en cuidados intensivos. El fármaco le causó una hiperpigmentación, que pasó a desaparecer lentamente a medida que se recuperaba de su dolencia, escribe el periódico británico Daily Mail.

De hecho, Yi Fan no ha sido el único cuya piel reaccionó de una manera tan extraña al tratamiento contra el COVID-19. Su colega, Hu Weifeng, también desarrolló una condición parecida a la que tuvo Fan mientras recibía tratamiento con la Polimixina B. No obstante, este paciente no tuvo tanta suerte y murió a comienzos de junio de 2020 tras haber luchado contra el coronavirus durante casi cinco meses.

En las imágenes que fueron publicadas en abril por los medios chinos, Yi Fan y Hu Weifeng podían verse descansando en las camillas del hospital Taikang Tongji con su piel totalmente oscura.

La condición del cardiólogo empezó a mejorar después de que los médicos chinos le aplicasen oxigenación por membrana extracorpórea (OMEC): un procedimiento en el que las funciones del corazón y los pulmones son ejecutadas por una máquina. Permaneció conectado a esta máquina de soporte cardíaco y respiratorio durante 39 días.