¿Captan un misterioso submarino norcoreano de nuevo tipo?

Normalmente la existencia de los submarinos no es gran secreto para otros países. Sin embargo, no es el caso de Corea del Norte, donde la aparición de un nuevo submarino solo se detecta en las imágenes de satélite.

Corea del Norte probablemente posee la mayor flota de submarinos del mundo, pero son en su mayoría antiguos y tecnológicamente básicos. Cualquier nueva clase es observada de cerca por las agencias de inteligencia de los países de todo el mundo que evalúan sus capacidades.

El nuevo tipo de submarino fue reportado por primera vez, simplemente como un 'objeto inusual', por el grupo de monitoreo de Corea del Norte 38 Norte el 29 de mayo. Desde entonces ha sido posible reunir imágenes de satélite adicionales y construir lentamente una imagen más clara de este nuevo submarino.

Podría ser un submarino enano con tripulación, indicó H I Sutton, el experto de la revista Forbes.

"En primer lugar, tiene una vela distinta, lo que significa que tiene el carenado elevado que estamos acostumbrados a ver en el medio de un submarino. Una de sus funciones es permitir a la tripulación entrar y salir del submarino en el mar de forma segura sin que sea inundado por las olas. Así que es una indicación del acceso de la tripulación", dedicó.

Por otro lado, agregó que la tecnología para un submarino robot sin tripulación sería mucho más difícil.

"Corea del Norte tiene recursos limitados y es probable que los tipos de submarinos con tripulación sean más fiables para satisfacer sus necesidades", detalló.

No obstante, el experto no descartó la opción de la nave no tripulada ya que algunos diseños tienen la vela para llevar los mástiles.

De cualquier manera es mucho más pequeño que los tipos normales, subrayó el experto, al agregar que estas pequeñas embarcaciones tienen sus propias fortalezas y debilidades.

Por un lado están bien adaptadas para operar en la costa, y por supuesto son más baratas. Por otro lado, solo pueden llevar una pequeña carga de armas, un sonar limitado y tienen un corto alcance.

Corea del Norte tiene una larga historia de construcción de submarinos enanos.

Todavía no ha habido ningún anuncio por parte de Corea del Norte. Las agencias de inteligencia de Corea del Sur y occidentales tampoco se pronunciaron al respecto, afirmó el experto.