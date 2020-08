China avisa a EEUU que responderá si no les prolonga el visado a sus periodistas

"Estados Unidos debe corregir de inmediato su comportamiento erróneo y cesar sus presiones políticas a los medios y los periodistas chinos. Si Estados Unidos sigue empecinándose, China se verá obligada a tomar medidas de respuesta apropiadas para defender sus intereses y derechos legítimos", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin.

El diplomático recordó que las autoridades estadounidenses redujeron a 90 días la duración del visado a los periodistas chinos y cada tres meses tienen que pedir la renovación del documento.

"Los periodistas chinos ya presentaron la documentación para prolongar el visado, pero hasta la fecha no han recibido una respuesta clara", indicó Wang.

El portavoz enfatizó que los estadounidenses siguen con la mentalidad de la guerra fría y continúan sus presiones políticas a los medios de comunicación chinos.

"Estados Unidos, por un lado, habla de la libertad de prensa, y por el otro, obstaculiza el trabajo normal de los medios de comunicación chinos, un ejemplo más de su doble rasero", enfatizó.

A principios de marzo pasado, Washington limitó a 100 el número de periodistas chinos autorizados para trabajar en Estados Unidos. Como resultado, unos 60 reporteros chinos tuvieron que salir de ese país.

Las represalias de Pekín no se hicieron esperar y los periodistas de The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post debieron abandonar el territorio chino.