China busca reforzar su arsenal nuclear para protegerse de la amenaza de EEUU

El diplomático señaló que existe una enorme brecha entre el arsenal nuclear de EEUU y el de China.

"Nos preocupamos no solo de que Estados Unidos esté aumentando su potencial nuclear, sino de que también esté desarrollando y desplegando sus sistemas de defensa aérea cerca de China y armas en el espacio... Ellos han dejado claro que planean desplegar misiles terrestres de medio alcance a las puertas de China", recordó.

Fu Cong subrayó que todas estas actividades representan una amenaza estratégica para la seguridad de China. Por lo tanto, no es extraño que Pekín necesite mejorar su potencial militar. Lo mantendrá al nivel mínimo necesario y no cambiará su política basada en el principio de no usar su fuerza militar contra otros Estados.

"Sin embargo, esto no significa que China no debería actualizar sus ojivas nucleares o sus sistemas militares, por supuesto que sí, porque necesitamos proteger nuestra seguridad", reiteró Fu Cong.

Según el diplomático, si Washington está preocupado por el posible aumento del arsenal nuclear del país asiático, debería arreglar los problemas actuales.

"Debería prorrogar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas ruso-estadounidense (START III) y sobre su base podemos entablar un diálogo abierto. Pero estamos muy preocupados por la actividad de EEUU en aras de incrementar su arsenal nuclear", añadió Fu Cong.

El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III), firmado en 2010, sigue siendo el único tratado vigente entre Rusia y Estados Unidos que aborda temas relacionados con la limitación de armas. Ese acuerdo expira en febrero de 2021; sin embargo, hasta ahora Washington no ha anunciado si tiene intención de prorrogarlo.

La Administración estadounidense ha reiterado a varios niveles políticos la necesidad de incluir a China en las negociaciones para esbozar un nuevo acuerdo nuclear trilateral entre Rusia, China y EEUU. Pekín rechaza esta idea, abogando por una prórroga del START III.

Fu Cong subrayó que Pekín no está interesada en sumarse a las negociaciones con Moscú y Washington dado que el arsenal nuclear del país norteamericano supera 20 veces en tamaño al del Estado asiático.

"Puedo asegurarle que si EEUU dice que está listo para disminuir hasta llegar al nivel chino, China estaría feliz de participar [en las negociaciones] al día siguiente. Pero, en realidad, sabemos que eso no va a suceder", lamentó.

A su vez, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, señaló que Moscú está a favor de prorrogar el actual acuerdo bilateral sin condiciones previas.