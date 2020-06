La OMS estudiará con atención los datos sobre una nueva cepa de gripe porcina

"Leeremos cuidadosamente el artículo para entender qué hay de nuevo", dijo Lindmeier.

Recordó que Asia ha registrado casos de transmisión de la gripe H1N1 de animales a humanos.

Según un reciente estudio en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los científicos chinos descubrieron una nueva cepa de gripe porcina G4 EA H1N1 que se propaga de animales a humanos y es supuestamente capaz de causar una nueva pandemia.

La nueva cepa contiene los genes del virus H1N1/09 que causó la pandemia de gripe en 2009 . Por ahora no hay pruebas de que la nueva gripe se pueda transmitir de persona a persona.

El estudio se llevó a cabo entre 2011 y 2018 en granjas porcinas en 10 provincias chinas, así como en clínicas veterinarias.

Los científicos detectaron que el 10,4% (35 de 338) de los empleados de las granjas porcinas tenían anticuerpos contra el virus G4 EA H1N1.

Las autoridades chinas declararon que tomarán todas las medidas necesarias para prevenir brotes de cualquier nuevo virus.