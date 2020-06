Un sismo de magnitud de 5,1 sacude el noreste de la India

Earthquake of Magnitude:5.1, Occurred on 21-06-2020, 16:16:24 IST, Lat: 23.80 & Long: 92.96, Depth: 35 Km ,Location: 25km ENE of Aizawl, Mizoram, India

for more information http://192.168.5.30/MIS/riseq/Interactive/index/OEUrLzRiYXBmNXdTL1E0L2NBbXc4UT09/Reviewed pic.twitter.com/uJWHDb3kmb