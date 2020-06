El increíble caso de la niña de 11 años que llora lágrimas de sangre

El Instituto de Ciencias Médicas de la India (AIIMS) ha informado de un caso de hemolacria: la terrorífica enfermedad que provoca que de los ojos del paciente caigan inesperadamente regueros de sangre. En el caso de esta niña india, los episodios se habían repetido entre dos y tres veces diarias sin motivo aparente.

"Estoy asustada por la salud de mi hija. La sangre que le sale de los ojos es aterradora. Espero que no se produzcan episodios similares en el futuro", declaró la madre de la niña.

Lo sorprendente del caso es que no hay ningún indicador que pueda dar una pista del origen del problema. El hospital al que fue enviada la pequeña no encontró anomalías en sus glándulas lagrimales ni en su sangre, y se trataba de una paciente que no tenía antecedentes clínicos.

Todo parecía estar bien, pero la paciente seguía llorando sangre, por lo que su diagnóstico se mantiene idiopático, es decir, de causa desconocida. Esto no tranquiliza a su madre, pero lo cierto es que no hay razón para preocuparse ya que el fenómeno, como se produjo, puede desaparecer.

La hemolacria y otros problemas oculares similares son raros, pero existen. A diferencia de lo observado en este caso, anteriormente un hombre italiano con un problema parecido fue al hospital y descubrieron que tenía hiperemia conjuntival: un ligero exceso de sangre en la membrana que cubre el globo ocular.

También se encontró justificación para algunos sucesos estudiados incluso hace siglos por los investigadores médicos Antonio Brassavola y Rembertus Dodoens, quienes notificaron casos con síntomas parecidos a los descritos que estaban asociados a la menstruación de chicas adolescentes.

Más cerca de India, en 2019 se reportó un caso de una joven de 16 años con hemolacria en Bangladesh, e incluso en la propia India se han producido anteriormente situaciones parecidas, aunque en algunos casos se ha especulado con que podría tratarse de rumores y engaños.