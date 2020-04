¿Coronavirus o algo más? Kim Jong-un lleva dos semanas desaparecido

Corea del Norte es uno de los países más herméticos del mundo, y el estado de salud del mandatario está rodeado de secretismo, al igual que algunos detalles de su biografía. No se debe subestimar la importancia de las fuentes anónimas a las que los medios tienen que referirse en sus artículos sobre el país asiático debido a la sensibilidad de dicho tema.

Pese a que seguramente hay una gran cantidad de expertos bien informados, serios y competentes entre las fuentes, es necesario entender que sus posibilidades son muy limitadas y sus comentarios a menudo no son nada más que construcciones analíticas basadas en la información de terceros.

En realidad, esta es la tercera vez desde principios de año que Kim se toma un descanso de más de 10 días. El año pasado se tomó una pausa de 22 días. Sin embargo, nunca se perdió la celebración del aniversario de Kim Il-sung en el Palacio del Sol de Kumsusan, una ceremonia solemne que de hecho simboliza los lazos de sangre entre los líderes de la revolución norcoreana.

Cabe recordar que hace seis años, Kim Jong-un desapareció por 40 días y que luego reapareció apoyándose en un bastón. Tras llevar a cabo una investigación, la inteligencia surcoreana concluyó que había sido operado de un quiste en el tobillo. Sin embargo, en aquella ocasión los medios norcoreanos informaron de que estaba prácticamente en el lecho de muerte, y lo mismo pasa en 2020.

Así, los medios informaron de que el líder supremo había sido sometido a una intervención quirúrgica en el sistema cardiovascular y se encontraba "en grave peligro tras la operación".

"Recibí información de un alto funcionario chino de que el presidente del Consejo Supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, está en estado crítico sin la posibilidad de recuperación. Las figuras clave del nivel más alto del poder concluyeron que 'esto debe considerarse la muerte'", declaró Jang Sung-Min, el exjefe del Departamento de Política Estatal del antiguo presidente de Corea del Sur, Kim Dae-jung.

El funcionario subrayó que Kim "supuestamente está vivo, pero en estado vegetativo" y señaló que, mientras que las autoridades chinas enviaron "secretamente" a sus médicos a Corea del Norte, EEUU "mantiene una actitud de espera" y el Gobierno de Corea del Sur "parece no disponer de dicha información".

agregó que la fuente, un alto funcionario del Partido Comunista de China, muy importante y respetado, viajó a Corea del Norte más de 50 veces y nunca se equivocó en sus pronósticos. Además, este no pudo dormir durante toda la noche debido a la situación de emergencia y optó por llamar a su colega surcoreano.

La agencia Reuters informó, citando a tres fuentes familiarizadas con la situación, que China envió a Pyongyang una delegación de expertos médicos encabezada por un alto funcionario del Partido Comunista.

Por su parte, el exvicembajador de Corea del Norte en el Reino Unido, Tae Young-ho, quien colaboró con el periódico digital Daily NK —que reportó los supuestos problemas de salud de Kim— opina que no es más que una suposición.

"La cantidad de personas que están al tanto de la salud de Kim Jong-un, que se considera la 'dignidad suprema', es muy limitada… Aparte de su esposa, Ri Sol-ju, y las personas más cercanas o del personal de servicio, simplemente es imposible saberlo", explicó Tae, quien subrayó que todo lo que tiene que ver con la salud de los Kim es "altamente clasificado".

Las fuentes de los medios surcoreanos en Pyongyang, a su vez, coincidieron en que todavía "no hay tendencias específicas": el Gobierno de Kim Jong-un sigue enviando telegramas de felicitaciones, mientras que los diplomáticos norcoreanos mantienen contactos tanto dentro del país, como con sus colegas del extranjero.

En cuanto al propio Kim, podría estar en su casa de campo a las afueras de la ciudad de Wonsan, en la costa este del país, donde fue avistado su tren blindado . A su vez, las fuentes de la Administración de EEUU informaron que "fue visto caminando sin ayuda ni silla de ruedas". Según una de las hipótesis, el líder supremo simplemente se está refugiando del brote de coronavirus.

Shin Jong Dae, de la Universidad de Estudios de Corea del Norte, declaró en una entrevista con Sputnik que no se trata de nada más que de una "lesión que no constituye una amenaza para la vida". El investigador recordó que el padre de Kim, Kim Jong-il, solo asistió a la ceremonia solemne en honor a su padre, Kim Il-sung, tres veces durante 17 años de presidencia.

"Estoy bastante seguro de que la mañana del 14 de abril hubo un incidente", sugirió Cheong Seong-Chang, del Centro para Estudios Norcoreanos del Instituto Sejong.

El experto señaló que el Comité Unido de los Jefes de Estado Mayor avistó el automóvil personal del líder supremo en el polígono donde tuvo lugar el lanzamiento de misiles de crucero, algo que significa que estaba allí.

"Algo pasó con su tobillo o se cayó en el lugar de la prueba y se lastimó: hay una gran posibilidad de un incidente así. Y esta es la razón por la que Corea del Norte, que quería utilizar dichos lanzamientos en vez de fuegos artificiales con motivo del Día del Sol, no pudo informar nada al respecto, mientras que la sesión del Partido, que tenía que celebrarse ese mismo día, fue cancelada por primera vez", explicó. Al igual que en 2014, Kim Jong-un simplemente no pudo asistir a la sesión debido a problemas de salud, y no es necesariamente una enfermedad grave.

El experto subrayó que "cuando a Kim se le extirpó el quiste, los médicos advirtieron que podía volver a aparecer. En cuanto a los problemas de salud, tiene una predisposición genética, así que también puede suceder algo en cualquier momento". No obstante, lo más probable es que fuera el tobillo, y no el corazón, aseguró el investigador. Al mismo tiempo, pudo haber sido una lesión facial, algo que no le permite a Kim aparecer en las fotos.