¿Tránsito de poder? Quién podría heredar el 'trono' norcoreano en caso de muerte de Kim

Kim Jong-un podría estar grave de salud, así al menos lo aseveró una fuente de la inteligencia estadounidense citada por la cadena CNN el pasado 21 de abril. Esta noticia tomó desprevenido a todo el mundo porque Kim Jong-un no asistió a un evento muy importante en los últimos días. Para ser más precisos, no compareció en las celebraciones dedicadas al cumpleaños de su abuelo, Kim Il-sung, el pasado 15 de abril.

La última vez que lo vieron fue cuando presidió una reunión del Politburó del Partido de los Trabajadores de Corea el 11 de abril. Muchos expertos no están seguros de por qué Kim faltó a un acontecimiento tan importante, pero en el pasado cuando el líder del país no asistía a un evento clave, esto indicaba que el país estaba a punto de vivir grandes cambios.

Así fue en el caso de Kim Jong-il quien en 2008 faltó al desfile dedicado al 60 aniversario de la fundación de Corea del Norte por problemas de salud que con el tiempo se agravaron. Tres años después el padre de Kim Jong-un murió.

Pero no es una regla general porque en el pasado ya hubo casos en los quedesapareció por un tiempo a causa de una dolencia, pero luego volvía a aparecer. Esto quiere decir que no es la primera vez, y no necesariamente significa que esté grave de salud. Otras fuentes dicen que Kim ahora tiene ciertos problemas, pero es temprano para aventurar que su vida corra algún peligro.

En algunos medios y en redes sociales en los últimos dos días apareció mucha información sin confirmar por ninguna fuente. Se especula que Kim Jong-un está en coma, o que sufrió una muerte cerebral. Hay incluso rumores de que se ha contagiado del COVID-19. Sin embargo, en realidad parece tener ciertos problemas con su sistema cardiovascular a causa del consumo excesivo de tabaco y por la obesidad.

¿Quién es la hermana de Kim Jong-un que podría heredar el 'trono'?

/

En estas condiciones cuando no hay claridad en cuanto al estado de salud de Kim Jong-un, el medio japonés Yomiuri informó que a finales de 2019 en una reunión del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea se decidió que, en caso de muerte, un daño grave a la salud de Kim Jong-un o su incapacidad de gobernar el país, su hermana Kim Yo-jong ascendería a ser la líder del país.

La hermana de Kim Jong-un nació el 26 de septiembre de 1988 y estudió junto a su hermano en Suiza entre 1996 y 2000. Se considera que Kim Yo-jong hizo su primera aparición pública en una sesión de fotos en 2010 o en diciembre de 2011 durante el funeral de su padre, Kim Jong-il. Luego, en marzo de 2014 la mencionaron por primera vez como "alta funcionaria" del Partido cuando acompañó a su hermano a la votación en el Parlamento, la Asamblea Suprema del Pueblo.

Desde noviembre de 2014 Kim Yo-jong ha ostentado el cargo de primera vicedirectora del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido del Trabajo de Corea y en 2016 fue elegida miembro suplente del Politburó del Comité Central del Partido, lo que quiere decir que ocupa un cargo muy alto en la jerarquía política de Corea del Norte, explicó a Sputnik el analista de la Academia de Ciencias de Rusia, Evgueni Kim.

En los países socialistas los ministros no son los que de verdad gobiernan el país, sino que lo hacen los miembros y los miembros suplentes del Politburó, agregó el entrevistado. Muchos analistas consideran que Kim Yo-jong es la segunda persona más influyente en toda Corea del Norte.

Es verdad que Kim Yo-jong tiene un papel crucial en la política de Corea del Norte. En febrero de 2018 ella arribó a Corea del Sur para asistir a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en Pyeongchang. Este evento marcó un hito porque la hermana del líder supremo fue la primera miembro de la dinastía Kim que visitó el sur de la península después de la Guerra de Corea. También participó en las cumbres entre su hermano y los líderes de EEUU, Corea del Sur, Rusia y China.

"Kim Yo-jong es una persona muy influyente en Corea del Norte y forma parte de la lista de los 30 dirigentes del país. Si tenemos en cuenta que, al mismo tiempo, es la hermana del líder supremo, es obvio que goza de la confianza de este. En su cargo, Kim Yo-jong puede dar consejos a su hermano y, además, se ocupa de la imagen de Corea del Norte y de Kim Jong-un en el mundo", relató el experto.

La diplomacia es un ámbito muy importante para Corea del Norte. Kim Yo-jong, aunque no es diplomática, se permite hacer declaraciones que conciernen a la política exterior del país, y esto significa que ella dispone del pleno apoyo de su hermano.

¿Es Kim Yo-jong apta para tomar las riendas?

La sociedad norcoreana ahora no está preparada para un cambio de dirigente porque Kim Jong-un está vivo, pero en general no se puede excluir ninguna posibilidad, dijo Evgueni Kim.

Teóricamente es posible que Kim Yo-jong herede el control sobre el país en caso de que algo pasara con su hermano. Los norcoreanos la aceptarían porque ella es la nieta del fundador del Estado norcoreano, Kim Il-sung, añadió. Pero si Kim Jong-un muriera, su hermana en la primera etapa tendría que lidiar con la lucha dentro del Partido de los Trabajadores de Corea y para esto debe tener un carácter fuerte, que es algo muy importante si quiere asumir encabezar el país.

"Pero lo más importante es que el futuro líder supremo de Corea del Norte tenga valor y fuerza de carácter. Según los datos que están a mi disposición, Kim Yo-jong es la persona idónea para hacer este trabajo", pronunció el entrevistado.

Al mismo tiempo, la hermana de Kim Jong-un tiene experiencia suficiente en política interior y desde hace varios años participa activamente en su gestión.

Si por alguna razón Kim Yo-jong no puede asumir el control sobre el país, existe otro miembro de la dinastía Kim quien podría convertirse en el líder del país, es el hermano mayor de Kim Jong-un,, quien ahora tiene 38 años. También estudió en Suiza y en durante un cierto período de tiempo fue aspirante al cargo de líder norcoreano, pero se lo cedió a Kim Jong-un.

Sin embargo, si bien Kim Jong-chul sí pertenece a la dinastía Kim, no ha participado en la vida política de RPDC de ningún modo, por eso, pese a las predicciones de algunos analistas, es poco probable que pueda asumir el poder en el país.

Al mismo tiempo, es importante recordar que la información sobre el presunto plan que presupone el tránsito de poder a la hermana menor de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, no son nada más que rumores difundidos por el medio japonés, puso de relieve Evgueni Kim en su comentario a Sputnik.

"Kim Jong-un es una persona bastante joven que tiene tan solo 36 años y vivirá durante mucho más tiempo. Estos rumores se difunden por los individuos que quieren que el país socialista deje de existir. (…) Además, la información difundida por la CNN no tiene nada que ver con la realidad y esta cadena persigue sus propias metas", aseveró.

Lo único que resulta raro es que hasta ahora ni las autoridades ni los medios norcoreanos hayan refutado los rumores sobre el estado de salud de Kim Jong-un. Este comportamiento de los norcoreanos es bastante inusual, en casos anteriores desmintieron las noticias de los medios occidentales de manera rápida.

Simultáneamente, un representante del Gobierno surcoreano comentó al medio Yonhap que no hay ningún indicio que apunte a que la salud de Kim Jong-un se haya agravado. De todas maneras, en los próximos días o semanas la situación se aclarará. Si en realidad algo serio ha pasado con el líder supremo de Corea del Norte, las autoridades del país no podrán ocultarlo eternamente.